بيان عاجل لـ نفط الكويت بعد نشوب حريق في خط أنابيب

أعلنت شركة نفط الكويت، اليوم الأحد، عن إصابة عدة أشخاص بعد نشوب حريق محدود في خط لأنابيب النفط.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أصيب عدد من العمال إثر حريق نشب في مركز تجميع رقم واحد التابع لشركة نفط الكويت.

وقالت مصادر إن الشركة سيطرت على الحريق وتتعامل معه وفقًا للإجراءات المتبعة.

من جانبها، كشفت شركة نفط الكويت، تفاصيل اندلاع حريق محدود في خط الشعلة خارج مركز التجميع رقم 1في منطقة جنوب وشرق الكويت.

وأضافت أن الحريق شب أثناء عمل الصيانة الدورية المجدولة التي قام بها موظفو المقاول مما نتج عنه عدد من الإصابات بين عمال المقاولة الذين تم نقلهم على الفور إلى المستشفيات المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ولفتت إلى أن مركز التجميع تحت العزل التام أثناء أعمال الصيانة.

وأكدت الشركة أن الفرق المعنية سيطرت على الحريق، حيث استجابت على الفور جميع الطواقم من إسعاف وإطفاء وعمليات والفرق المساندة الأخرى التابعة حسب الاجراءات والخطط المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأوضحت الشركة أن عمليات الإنتاج في المنطقة لم تتأثر على الاطلاق وتسير وفق الخطط الموضوعة.