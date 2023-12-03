وزير الدفاع الأمريكي يحذر إسرائيل من دفع المدنيين بغزة إلى أحضان العدو

ألقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ربما أقوى تصريحاته حتى الآن، بشأن حاجة إسرائيل لحماية المدنيين في غزة، واصفا إياهم بمركز الثقل في حرب إسرائيل مع حماس، ومحذرا من مخاطر تطرفهم.

وقال أوستن، في تصريحات أمام منتدى ريجان للدفاع الوطني في سيمي فالي بكاليفورنيا، إنه حث شخصيا القادة الإسرائيليين على تجنب سقوط ضحايا من المدنيين، وتجنب 'الخطاب غير المسؤول' ومنع العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية.

وأضاف أيضًا إنه ضغط على إسرائيل لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير، مضيفًا أنه يتوقع تسليم المزيد من المساعدات 'في الأيام المقبلة'.

وقال أوستن، مستنداً إلى خبرته كقائد رباعي: 'في هذا النوع من القتال، يكون مركز الثقل هو السكان المدنيون. وإذا دفعتهم إلى أحضان العدو، فإنك تستبدل النصر التكتيكي بهزيمة استراتيجية'.

وأضاف 'لذا فقد أوضحت مراراً وتكراراً لقادة إسرائيل أن حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة هي مسؤولية أخلاقية وضرورة استراتيجية'.

وتعهدت إسرائيل بإبادة حركة حماس الفلسطينية في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل والذي تقول إسرائيل إنه قتل فيه 1200 شخص واحتجز أكثر من 200 رهينة.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 15 ألف فلسطيني قتلوا منذ بداية الحرب، منهم 193 فلسطينيا على الأقل قتلوا منذ انهيار الهدنة بين إسرائيل وحماس يوم الجمعة الماضي.