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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تكشف حقيقة الاجتياح البري الإسرائيلي لجنوب غزة.. وتفضح أكاذيب الاحتلال حول الهدنة

حركة حماس
حركة حماس

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، اليوم الأحد، إن الحديث عن دخول الاحتلال إلى جنوب غزة واختراق دفاعات المقاومة لا يزال حديثا إعلاميا.

وأضاف حمدان، في إفادة صحفية، أن "الوعود الإسرائيلية كاذبة وهي جزء من الحرب النفسية”.

وتابع: "اتضح كذب رواية إسرائيل بشأن عملية 7 أكتوبر والأمثلة على ذلك كثيرة منها ما نشرته صحيفة هاآرتس”.

وأكد أن "الاحتلال الإسرائيلي هو الذي خرق بنود اتفاق التبادل والهدنة وبدأ القصف”.

ومنذ قليل، قال حمدان، إن غزة كانت وستبقى مقبرة للغزاة والمحتلين، مضيفا أن “العدوان الإسرائيلي يتواصل على شعبنا في غزة”.

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وأشار إلي أن "الاحتلال الإسرائيلي يصعد جرائمه في غزة والضفة الغربية والقدس وسينتهي بالفشل”.

وأوضح القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أن "السلوك الأمريكي حيال القضية الفلسطينية يشكل عامل استفزاز وتفجير في المنطقة”.

حماس المقاومة الفلسطينية حمدان جنوب غزة

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