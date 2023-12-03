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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: نناقش مع إسرائيل كل يوم توخي الحذر خلال غاراتها على غزة

أمريكا وإسرائيل
أمريكا وإسرائيل

كشف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة تجري مناقشات مع إسرائيل كل يوم بشأن استراتيجيتها العسكرية وتوخي “الحذر والدقة" خلال استهدافها”.

جاء ذلك خلال رده في مقابلة على قناة "CBS" اليوم الأحد، بشأن ما إذا كان ينبغي أن تكون هناك "خطوط حمراء" بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن استراتيجيتهما العسكرية.

وقال كيربي "لهذا السبب نواصل العمل"، مثلما قال وزير الدفاع لويد أوستن، مع النظراء الإسرائيليين، لحملهم على أن يكونوا حذرين ودقيقين في استهدافهم قدر الإمكان.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أعلنت اليوم الأحد، ارتفاع شهداء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع.

وقالت الصحة الفلسطينية في غزة، إن عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة ارتفع إلى 15523 شهيدًا و41316 جريحًا منذ بدء الحرب.

وأضافت أن أعداد الجرحى في القطاع أكبر من إمكانيات المستشفيات، لافتًا إلى أن أكثر من مليون ونصف المليون نازح يواجهون كارثة صحية غير مسبوقة.

وطالبت الصحة بممر إنساني آمن لعبور الإمدادات الطبية والمصابين، مؤكدة أن المنظومة الصحية عاجزة عن مواجهة أثار الحرب الإسرائيلية.

الصحة الفلسطينية في غزة الصحة الفلسطينية البيت الأبيض جون كيربي إسرائيل

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