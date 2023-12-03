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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قصواء الخلالي: المصريون بالخارج قدموا صورة مشرفة للدولة خلال الانتخابات الرئاسية

الإعلامية قصواء الخلالي
الإعلامية قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن المصريين في الخارج قدموا في الانتخابات الرئاسية 2024 مشهداً منضبطاً ولائقا وبه اعتزاز وتقدير كبير بانتمائهم لمصر، حيث شهدت الانتخابات مشاركة كثيفة للمصريين بالخارج.

وأضافت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن كل شخص له رؤية في اختياراته، ولكن المهم أن تمارس حقك الدستوري في المشاركة والإدلاء بصوتك ورؤيتك، هذه هي الرسالة التي وصلت للمصريين بالداخل من أبنائهم المصريين بالخارج.

وأوضحت أن المصريين في الخارج قدموا في الانتخابات الرئاسية صورة مشرفة وانتماء ووطنية ورسائل اعتزاز وتقدير لمصر، وأن المسافات لم تكن عائقاً لممارسة حقهم الدستوري ودورهم في بناء الوطن وصناعة مستقبله، كل هذه التفاصيل وصلت من خلال رسائل كثيرة ومشرفة لرؤية المصريين بالخارج.

ولفتت إلى أن المصريين بالخارج تحدوا عدة الظروف والملابسات من المسافات الطويلة والطقس السيء والانشغال، وكانوا يساعدون بعضهم البعض للإدلاء بصوتهم وممارسة هذا الحق الدستوري.  

وأفادت بأن لجان الانتخابات الرئاسية في الخارج بدأت في أعمال فرز الأصوات، والهيئة الوطنية للانتخابات نفت بالسماح للسفارات بإعلان نتيجة التصويت.
 


 

قصواء الخلالي الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية المصريين بالخارج

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