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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قمة الجولة.. برشلونة يفوز على أتليتكو مدريد بهدف جواو فيليكس في الدوري

برشلونة
برشلونة

انتهت أحداث مباراة فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد بفوز الفريق الكتالونى بهدف نظيف، وذلك ضمن منافسات الجولة 15 من الليجا، في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك".

نجح جواو فيليكس مهاجم برشلونة في تسجيل هدف التقدم، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 15 من الليجا، في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك".

وسجل فيليكس الهدف الأول لبلوجرانا في الدقيقة 28.

وأنهى البرتغالي سلسلة الصيام عن التسجيل في بطولة الليجا، التي استمرت 9 مباريات، بالتسجيل في شباك فريقه السابق.
ويلعب جواو فيليكس في صفوف برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، حيث رحل عن صفوف الروخيبلانكوس بسبب أزماته مع المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني.

وبتلك النتيجة تقدم برشلونة في جدول ترتيب الدوري الإسباني للمركز الثالث برصيد ٣٤ نقطة، وأتليتكو مدريد تراجع للمركز الرابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 31 نقطة، وللروخيبلانكوس مباراة مؤجلة.

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