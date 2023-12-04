ابراهيم فايق يُفجر مفاجأة بشأن تجديد عقد فتوح مع الزمالك

كشف الإعلامي ابراهيم فايق عن مفاجأة بشأن تجديد عقد اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري .

وقال إبراهيم فايق فى تصريحات تلفزيونية : "بعض الوسطاء من محبي وعاشقي الزمالك، اجتمعوا بوكيل فتوح ووصلوا إلى حل جديد، لحل أزمة اللاعب وتوقيع عقد جديد مع القلعة البيضاء".

وتابع:" بعد المناقشة ظهر حل في دفع 15 مليون جنيه، كمنحة تعاقد للظهير الأيسر، للموافقة على تجديد عقده مع الفريق".

وأوضح فايق بأن مجلس إدارة القلعة البيضاء متمسك بقراره بعرض اللاعب للبيع ورفض التفاوض مع اللاعب من أجل الاستمرار والتجديد للفريق.

يذكر أن أحمد فتوح يتدرب بالوقت الحالي بشكل منفرد داخل نادي الزمالك، وفقا لقرار مجلس الإدارة بعدم مشاركته في التدريبات الجماعية