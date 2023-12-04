نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة الخدمات للقراء والتي تضم مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار والتي نستعرضها فيما يلي:

يبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023، الموافق 20 جمادي الأول ١٤٤٥ هـ فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

يهتم الملايين بالبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة من الأرصاد الجوية، بالتزامن مع تراجع درجات الحرارة ليلا مع وجود ظاهرة جوية مؤثرة تستمر 4 ساعات.

500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الزيادة الأخيرة وهذا سعر عيار 21 الأن

يبحث الكثير يوميا عن سعر الذهب في مصر، بعدما سجل سعر الأوقية عالميا أعلى مستوى في تاريخها ، لتقترب بقوة من 2150 دولارا وهي أول مرة تصل هذا المستوى.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الإثنين 4-12-2023

استقر سعر الدولار في مصر رسميا ولم يطرأ عليه أي تغيرات منذ مارس الماضي، حيث سجل سعره في البنوك نحو 30.95 جنيه وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي.