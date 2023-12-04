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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| رحيل الفنان أشرف عبد الغفور إثر حادث سير.. 15 يوما والسكر هيتوفر في الأسواق.. أحمد موسى يزف بشرى للمواطنين

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية. 

 

وفيما يلي أبرزها:

 

هتسمعوا أخبار حلوة قريب.. أحمد موسى يزف بشرى للمواطنين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة تنفذ مشروعات خدمية لم يتم الإعلان عنها، موضحا: “الفترة المقبلة هنسمع أخبار كويسة”.

 

بلاش حركات أوفر.. عمرو أديب يوجه رسالة لـ المصريين بشأن الانتخابات الرئاسية

تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن الانتخابات الرئاسية، قائلا: "الكلام الجد يوم 10 ديسمبر"، و "يوم 10 ديسمبر هو الأحد والاختبار الحقيقي"، لافتا: "آخر نسبة مشاركة في الانتخابات ٤٠٪؜ تقريبا.. ده لا يليق بينا".

 

لكل من يدعم غزة.. المسلماني: إسرائيل ستروج مصطلح معاداة السامية

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الاحتلال الإسرائيلي سيروج مصطلح معاداة السامية في الخارج وتعمل على إثارة الجدل على أي شخص يتحدث عن قتل الأطفال الفلسطينيين.

 

مصطفى بكري: مقبلون على تصعيد إسرائيلي في الضفة ولبنان وسوريا والعراق

أكد مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن الخطر الأكبر حاليا، هو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، في ظل الصراع في قطاع غزة.

 

مواجهة على الهواء بسبب أسعار الأرز.. من السبب في ارتفاعها؟

قال مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات المصرية، إن ارتفاع الأرز مؤخراً  ليس لها أسباب منطقية وإنما يخضع بالأساس للرقابة وأليات وضوابط وهذا ما ينقص القطاع.

 

منهارة .. أشرف زكي يكشف حالة ريهام عبد الغفور بعد وفاة والدها

نعى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، رحيل الفنان القدير أشرف عبد الغفور إثر حادث سير، و"الفنانة ريهام عبدالغفور ابنة الفنان الراحل منتهية خالص ومنهارة تماما، والموقف صعب جدا"، لافتا :" وكل ما أقولها حاجة تقولي هو اللي كان عارف كل حاجة وبيعمل كل حاجة".

 

شعبة المواد الغذائية تفجر مفاجأة: 15 يوما والسكر هيتوفر في الأسواق

أكد أحمد العتابي عضو شعبة المواد الغذائية، انه يوجد أزمة حقيقية فيما يتعلق بتضارب أسعار السكر، مشيرًا إلى أن هناك قلة من التجار من يتحكمون في هذه السلعة، مضيفًا:" خلال 15 يوما السكر هيبقى كتير جدًا ومش هيلاقي اللي ياخده ويشيله".

 

زهران: حال فوزي بالرئاسة سأقوم بإلغاء بطاقات التموين خلال خمس سنوات

قال المرشح الرئاسي فريد زهران،إن حال فوزه بالرئاسة سيقوم بإلغاء بطاقات التموين بعد إنعاش الاقتصاد خلال فترة 5 سنوات. 

 

محمود فوزي: لدينا برنامج طموح يراعي الجوانب الاقتصادية

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء الإنسان المصري، وذلك بالاهتمام بصحته وتعليمه وثقافته بشكل أكبر، كما أن المرحلة المقبلة هي مرحلة القطاع الخاص، نظرا لأنه في التسع سنوات الماضية كان القطاع الخاص قد يحجم عن المشاركة في النشاط الاقتصادي.

 

وزارة الصحة في غزة: انتشار الأمراض المعدية بالقطاع.. ورصد حالات مصابة بالكوليرا

قال أشرف القدرة، المتحدث باسم الصحة في غزة، إن العدوان الإسرائيلي ركز كل عدوانه على كل مناطق غزة فهو يريد إنهاء الوجود الفلسطيني في القطاع إما بالقتل أو التهجير.

 

نطالب بالوقف الكامل لإطلاق النار.. حماس: منفتحون لكل الخيارات بما فيها ملف الأسرى

قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس، إننا أمام مخطط صهيوني خطير للانتقام من الشعب الفلسطيني ومحاولة تغيير صورة الهزيمة التي مني بها الاحتلال في 7 أكتوبر عبر شلال وحمامات الدم التي يقوم بها بقتل الأطفال والنساء وهدم البيوت على ساكنيها، ومحاولة تهجير الشعب الفلسطيني الصامد الذي مازال ثابت في أرضه ووطنه.

البرامج التليفزيونية صدى البلد برامج التوك شو أحمد موسى عمرو أديب الانتخابات الرئاسية المسلماني مصطفى بكري

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