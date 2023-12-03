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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة المواد الغذائية تفجر مفاجأة: 15 يوما والسكر هيتوفر في الأسواق

السكر
السكر

أكد أحمد العتابي عضو شعبة المواد الغذائية، انه يوجد أزمة حقيقية فيما يتعلق بتضارب أسعار السكر، مشيرًا إلى أن هناك قلة من التجار من يتحكمون في هذه السلعة، مضيفًا:" خلال 15 يوما السكر هيبقى كتير جدًا ومش هيلاقي اللي ياخده ويشيله".

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شعبة المواد الغذائية: لدينا اكتفاء ذاتي من السكر.. فيديو

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السكر بـ 27 جنيها.. إقبال كثيف على منافذ مبادرة خفض الأسعار | صور


وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، أنه :"يوجد أزمة حقيقية في تضارب أسعار السكر، حيث أن المستهلك مش عارف هيشتري بأي سعر".

 

وشدد على أن الغرفة التجارية ووزارة التموين، يبذلون كل جهودهم للإحكام على كل الأسواق، مشيرًا إلى أن قرارات وزارة التموين تعمل على حل الأزمة في أقرب وقت ممكن، مضيفًا "ولكن هناك تجار شغلتهم الوحيدة هي احتكار المنتجات، وخاصة أن كل سلعة عبارة عن عرض وطلب".

 

وحذر قائلًا :"التلاعب بالسلع الاستراتيجية بمثابة تهديد للأمن القومي.. ويجب ان يكون السعر في كل الأماكن معلوم وليس مجهول، وهناك قرارات إلزامية من التموين لمستوردي السكر".

 

وأشار إلى أن حجم المستورد من السكر من الخارج لا يتجاوز 8% ، ويمكن القول أن هناك اكتفاء ذاتيا في مصر من السكر، والعملية تنظيمية فقط.

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