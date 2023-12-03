شعبة المواد الغذائية: لدينا اكتفاء ذاتي من السكر.. فيديو

قال أحمد العتابي عضو شعبة المواد الغذائية، إننا في أزمة حقيقية فيما يتعلق بتضارب أسعار السكر ما بين المستهلك والمصنع.

وأضاف أحمد العتابي عضو شعبة المواد الغذائية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "هناك مشكلة في السوق حاليا لأن المستهلك لا يعرف سعر محدد للسكر"، لافتا: "السعر العادل للسكر هو 27 جنيها".

أشار أحمد العتابي عضو شعبة المواد الغذائية،: "وزارة التموين تحاول دائما حل أي أزمة تواجه أي منتج"، موضحا: "هناك تجار أصبحت مهنتهم الوحيدة احتكار المنتج لزيادة الأسعار، لأن كل سلعة عبارة عن عرض وطلب".

وأوضح أحمد العتابي عضو شعبة المواد الغذائية، : "نستورد بما لا يتجاوز 8% من استهلاك السكر من الخارج، و88% من استهلاكنا انتاج محلي، ولدينا اكتفاء ذاتي من السكر، لكن الموضوع يحتاج إلى عملية تنظيمية بين الإنتاج وبين التوزيع".

