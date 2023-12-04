بملابس ملفتة.. نورهان منصور تثير الجدل بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة نورهان منصور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نورهان منصور في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت تنورة جينز باللون الفاتح وهى من الصيحات التي تتصدر موضة 2024، ونسقت معها توب ذا أكمام طويلة باللون الأسود كشف عن بطنها.

أنتعلت نورهان منصور حذاء باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نورهان منصور على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.