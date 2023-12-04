عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس ملفتة.. نورهان منصور تثير الجدل بهذه الإطلالة

نورهان منصور
نورهان منصور

حرصت الفنانة نورهان منصور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

txt

في عيد ميلادها الـ 50.. ملابس أثارت الجدل لـ رانيا يوسف.. شاهد

txt

ناقد موضة يهاجم نادين نجيم بسبب فستانها في مهرجان البحر الأحمر.. شاهد

تألقت نورهان منصور في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت تنورة جينز باللون الفاتح وهى من الصيحات التي تتصدر موضة 2024، ونسقت معها توب ذا أكمام طويلة باللون الأسود كشف عن بطنها.

أنتعلت نورهان منصور حذاء باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نورهان منصور على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

نورهان منصور
نورهان منصور
نورهان منصور اطلالات نورهان منصور الفنانة نورهان منصور صور نورهان منصور آخر أعمال نورهان منصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

انخفاض تدريجي فى أسعار الدواجن.. واستقرار البيض اليوم الإثنين

500 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد الزيادة الأخيرة وهذا سعر عيار 21 الآن

اخفوا عن زوجته الفاجعة| “صدمة من الخلف” كتبت نهاية أشرف عبدالغفور.. كواليس الحادث واللحظات الأخيرة

الأفضل في مصر| بالأسماء.. الزمالك يجهز فريق الأحلام في يناير بـ 5 صفقات حديدية

الذهب يقفز بقوة إلى أعلى قمة في التاريخ عالميا| وهذا سعر عيار21 الآن

موضوعات متعلقة

طريقة عمل ميني بان كيك| أحلى وأرخص من المحلات

10 فوائد لتناول عين الجمل يوميا

طريقة عمل دجاج رول بالأرز البني | بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة.. نجوم أثاروا الجدل بافتتاح مهرجان البحر الأحمر وفستان شيرين عبد الوهاب يسبب ضجة

في عيد ميلادها الـ 50.. ملابس أثارت الجدل لـ رانيا يوسف.. شاهد

ناقد موضة يهاجم نادين نجيم بسبب فستانها في مهرجان البحر الأحمر.. شاهد

سعر غير متوقع لـ فستان دينا الشربيني بمهرجان البحر الأحمر.. شاهد

بسبب ملابسهم....نجوم رجال أثاروا الجدل في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

ترشيحاتنا

وزير الدفاع: معرض إيديكس "منصة" عالمية لعرض أحدث الأسلحة

تجدد القصف الإسرائيلي على مواقع لحزب الله جنوب لبنان

زلزال بقوة 7.4 ريختر يضرب إندونيسيا ولا أنباء عن ضحايا

لقاء القادة.. الإعلان عن أول قمة بين الصين والاتحاد الأوروبي منذ 2019

وزير الري : إزالة 81738 حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ عام 2015

وزير الدفاع يعلن انطلاق المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. نورهان منصور تثير الجدل بهذه الإطلالة

بـ جاكيت النايلون.. ملابس سيرين عبد النور تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بعد وصف طفل فلسطيني ميت بالدمية.. صحيفة إسرائيلية تتراجع وتنشر اعتذار

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

فيديو

"سوف نبقى هنا".. الصحفيون يتحدون الظروف ويغنون في خيمتهم بغزة | شاهد

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

يا بنت السلطان بالعبري.. إسرائيلية تستبدل كلمات أغنية عدوية وتتمنى الهلاك لأهل غزة

القصة الكاملة لوقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي.. ماذا فعلت؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ