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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أقوى نوات الإسكندرية وتبدأ خلال ساعات.. ماذا تعرف عن نوة قاسم؟

نوة قاسم
نوة قاسم

تصدرت نوة قاسم محرك البحث جوجل وعناوين الأخبار في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع موعد اقترابها وتحذير هيئة الأرصاد للمواطنين.. فماذا تعرف عن هذه النوة؟

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أصدرت بيانا بالتزامن مع اقتراب نوة قاسم، حذرت خلاله من سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية على عدد من المحافظات.

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تحذير الأرصاد من نوة قاسم 

جاءت المحافظات التي تضمنها البيان كالآتي: «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، الدقهلية، بورسعيد، دمياط، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر».

كما يسود طقس غائم جزئيا على القاهرة الكبري ومحافظات شمال الدلتا، وجنوب الوجه البحري.

وبحسب بيان الأرصاد الجوية، فإن الظاهرة السائدة قبل النوة هي الشبورة المائية الكثيفة والتي قد تصل لحد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ما موعد نوة قاسم؟

بحسب جدول ميناء الإسكندرية عن مواعيد نوات الإسكندرية خلال خريف وشتاء 2023، فكشف عن أن أقرب نوة هي نوة قاسم التي تأتي في 4 أو 5 ديسمبر الجاري أي خلال ساعات من الآن.

 وتعد نوة قاسم التي تعد واحدة من أشد النوات التي تهب علي المحافظة وتكون حالة البحر مضطربة والأمطار غزيرة على المحافظة، وتستمر لمدة 3 أيام من موعد ظهورها.

سبب تسمية نوة قاسم بهذا الاسم

بحسب الصيادين في الإسكندرية، يرجع تسمية نوة قاسم بهذا الاسم نسبة إلى أحد أبناء الصيادين ويدعى "قاسم"، الذي كان في رحلة صيد خلال أيام النوة وتعرض للغرق، ما أدى إلى إطلاق اسمه عليها.

ماذا تعرف عن نوة قاسم؟

تتعرض عروس المتوسط لـ 18 نوة في الشتاء أبرزها قاسم، والتي قد تتأخر أو تتقدم أيام أو تفسد وتمر دون أمطار أو عواصف، ويعرفها الصيادون والعاملون في بحر إسكندرية بأسماء معينة.

تهب على الإسكندرية في صورة رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة وأمطار غزيرة، وتوصف بأنها أخطر نوات الشتاء لشدة أمطارها وعواصفها.

موج البحر يرتفع فيها إذ شبه البعض بأمواج تسونامي في عام 2021، حيث تسببت خلال هذا العام في تحطيم أمواج البحر لأجزاء من سور كورنيش الإسكندرية وغرق نادي المهندسين.

تتوقف خلالها رحلات الصيد والملاحة البحرية وتعطل الدراسة أحيانًا بقرار من المحافظ.

يذكر أن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، قد صنفت نوة قاسم بأنّها الأخطر والأشد من بين الـ18 نوة التي تضرب المحافظات الساحلية خلال فصل الشتاء، إذ تؤثر على البلاد برياح جنوبية غربية وعواصف وأمطار غزيرة تستمر على مدار 4 أيام.

ويستدل على قدومها عن طريق رصد بعض العلامات المتمثلة في تساقط النجوم من السماء، أو هياج طائر النورس على سطح البحر، أو غروب الشمس وسط هالة حمراء أو قدوم رياح غربية.

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