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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا قلقة من تصعيد العنف بفلسطين.. تفاصيل مكالمة نائبة بايدن مع رئيس الاحتلال

كامالا هاريس
كامالا هاريس

أعلن البيت الأبيض أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تحدثت بشكل منفصل مع رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ونظيره الفلسطيني محمود عباس خلال رحلة عودتها من دبي إلى واشنطن.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، كانت هاريس في العاصمة الإماراتية دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، حيث التقت أيضًا بالعديد من القادة العرب لمناقشة حرب إسرائيل في غزة.

وقال البيت الأبيض في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، إن مستشار هاريس للأمن القومي فيل جوردون، بقي في دبي وسيسافر إلى إسرائيل والضفة الغربية هذا الأسبوع لإجراء مناقشات إضافية.

وفي مكالمتها مع هرتسوج، أكدت هاريس “الدعم الأمريكي القوي لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس”، لكنها أعربت عن قلق واشنطن من الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد التوترات، بما في ذلك عنف المستوطنين المتطرفين” في الضفة الغربية.

كما كررت هاريس “أهمية التخطيط لليوم التالي لانتهاء القتال في غزة"، مشددة على التزام أمريكا بحل الدولتين.

والسبت الماضي، انتقدت هاريس إسرائيل بشدة، مرددة تعليقات مسؤولي الإدارة الذين طالبوا الاحتلال بتغيير الطريقة الذي يشن بها الحرب لحماية المدنيين في غزة بشكل أفضل.

وقالت هاريس في كلمتها بمؤتمر المناخ “COP28” بدبي: “لقد قُتل عدد كبير جداً من الفلسطينيين الأبرياء”، مضيفة “بصراحة، حجم معاناة المدنيين والصور ومقاطع الفيديو القادمة من غزة مؤلمة”

وفي مكالمتها مع عباس الليلة، أكدت هاريس مرة أخرى دعم الولايات المتحدة لحق الشعب الفلسطيني في الأمن والكرامة وتقرير المصير، وفقًا لبيان البيت الأبيض.

وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني “يجب أن يكون لديه أفق سياسي واضح”، معربة عن دعم الولايات المتحدة “لضفة غربية موحدة وغزة تحت قيادة السلطة الفلسطينية”.

البيت الأبيض كامالا هاريس رئيس الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي محمود عباس

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