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ديني

طلَّاب الأزهر يحصدون المراكز الأولى في مسابقة «الأسبوع العربي للبرمجة»

صدى البلد

حصد طلاب المعاهد الأزهرية عددًا من المراكز الأولى على مستوى الوطن العربي في مسابقة «الأسبوع العربي للبرمجة»، في نسختها الثالثة لعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، التي تنظِّمها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، والجمعية التونسية للمبادرات التربوية؛ حيث تمَّ اختيار موضوع "اللغة العربية والإبداع الرقمي" بوصفه محورًا رئيسًا للمنافسات في هذه الدورة.

وفاز طلاب «معهد بلقاس الابتدائي الأزهري» بالمركز الثالث على مستوى الوطن العربي في مسابقة المدرسة الذهبية، كما فاز طلاب معهد «فتيات بور فؤاد النموذجي الأزهري»، والمشرفة آية عبدالرحمن السيد عبد النعيم، بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي، في مسابقة الفريق الذهبي، عن فئة الموصول بالحاسوب، أقل من ١٥ عاما.

كما فاز طلاب معهد «اعتدال مبروك الابتدائي فتيات النموذجي الأزهري»، والمشرفة سعيدة محمد عبدالعاطي السيد، بالمركز الثاني على مستوى الوطن العربي، في مسابقة «الفريق الذهبي»، صنف غير موصول بالحاسوب أقل من ١٢ سنة.

وفاز طلَّاب «معهد الشهيد محمد رمضان الأزهري»، والمشرفة هبة محمد الحداد، بالمركز الثاني على مستوى الوطن العربي، في مسابقة الفريق الذهبي، فئة متحدي الإعاقة.

وتقدم فضيلة أ. د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بخالص التَّهاني وأصدق التمنيات للطلاب والمشرفين الفائزين في المسابقة، ومعلميهم وإدارات معاهدهم، متمنينَ لهم دوام النجاح والتفوق، داعين الطلاب إلى ضرورة مواصلة بذل الجهد والحرص على تحصيل العلوم؛ حيث إنه هو الطريق إلى التقدم وتحقيق النهضة الشاملة لوطننا وأمتنا والإنسانية.

الأسبوع العربي للبرمجة طلاب المعاهد الأزهرية وكيل الأزهر

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