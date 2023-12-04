هرب إلى سوهاج.. تفاصيل سقوط التيك توكر كروان مشاكل بعد الفيديو الفاضح

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على التيك توكر كروان مشاكل بطل فيديو المطبخ مع المذيعة انجي حمادة التي تم حبسها على ذمة التحقيقات بتهمة نشر مقاطع فيديو فاضحة.

ليلة القبض على كروان مشاكل

كشفت التحريات، أن المتهم كروان مشاكل كان هاربا بمحافظة سوهاج وتم تحديد مكانه وخرجت مامورية لضبطه تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه واحضاره.

و تقدمت الدكتورة نهى الجندي، المحامية، ببلاغ إلكتروني إلى النيابة العامة حول مقاطع فيديو متداولة بكثرة لتيك توكر يدعى كروان مشاكل ومذيعة تدعى إنجي حمادة بسبب المحتوى الفاضح الذي يقدمانه عبر مواقع التواصل المختلفة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.