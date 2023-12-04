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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة عبرية: إسرائيل ترتكب خطأ استراتيجيا فادحا أمام حزب الله

أرشيفية
أرشيفية

علق  العقيد احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، كوبي ماروم، على حادثة إصابة 11 جنديا إسرائيليا بجروح جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان وسقوطه في مستوطنة قريبة من الحدود.

وقال ماروم في مقابلة مع صحيفة "معاريف": أعتقد أن الحادث الخطير الذي وقع في بيت هليل أثبت أن واقع وجود حزب الله على بعد بضعة كيلومترات من الحدود لا يطاق".

وأضاف: أعتقد أن إسرائيل ترتكب خطأ استراتيجيا خطيرا في الساحة الشمالية أمام حزب الله، هناك تحد كبير للأمن القومي هنا ونحن نتصرف كما لو أن السابع من أكتوبر لم يكن موجودا".

وتابع: هناك منظمة إرهابية هنا بدأت الحرب ضدنا على الجبهة الشمالية، ونحن منذ أسابيع نتبع توجيهات شديدة الحذر تحتوي على رد فعل ضعبف هذا وضع مستحيل".

واستطرد: على الجيش الإسرائيلي أن يجبر حزب الله على دفع ثمن حقيقة"، مشددا " كلما تعمقنا في رد الفعل، فإن مستوى ردود فعل حزب الله سوف ينخفض ​​لأنه سيدرك أنه يدفع الثمن".

وأشار ماروم إلى القرار الأممي رقم 1701، وقال إنه "في الواقع آلية فشلت تماما لأنها سمحت لحزب الله في العقد الماضي بتسليح نفسه دون عائق أمام أعداد فلكية من التهديدات الموجهة إلى دولة إسرائيل، كما أنها فشلت في التصدي لها".

وقال أيضا: من المستحيل أن يكون مجلس الوزراء الإسرائيلي، بعد مرور شهرين على الحرب، لم يحدد بعد أهداف الحرب في الشمال. أعتقد أن الهدف الاستراتيجي الأدنى هو القضاء على حزب الله شمال الليطاني، على مجلس الوزراء أن يقول ذلك".

وأضاف: المشكلة الأكبر هي أن الأميركيين يعارضون أي تحرك إسرائيلي يمكن أن يشعل نارا هنا في المنطقة، وأنا أتفهم مصلحتهم، ولكن في رأيي، نحن بحاجة إلى الجلوس فورا لإجراء محادثة حميمة مع الأميركيين. وهو ما لم يحدث بعد، لنقول لهم: أيها السادة، لدينا تحدي يتمثل في 70 ألف شخص هنا، نحن بحاجة إلى ضمان سلامتهم، لن يحدث ذلك دون قتال".

كوبي ماروم العقيد احتياط في جيش الاحتلال لبنان إطلاق صاروخ مضاد للدبابات إسرائيل بيت هليل حزب الله

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