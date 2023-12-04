صحف الإمارات| إسرائيل توسع عملياتها في غزة.. البنتاجون لا يستبعد هزيمة استراتيجية للاحتلال.. و"الجنائية الدولية" تهدد

المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يباشر استقبال المصابين

تحذيرات أممية من تفشي الأمراض المعوية والجلدية في قطاع غزة

المحكمة الجنائية الدولية: إذا لم تمتثل إسرائيل الآن للقانون الدولي فينبغي ألا تشتكي لاحقاً

تناولت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين 4 ديسمبر عددا من الموضوعات ذات الشأن المحلي والإقليمي والدولي وركزت الصحف على أحداث غزة واستمرار عدوان الاحتلال.

فقد أفادت صحيفة البيان باستشهاد واصابة عدد من الفلسطينيين ،بينهم أطفال ونساء، إثر استهداف البوابة الشمالية من مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة، بصاروخ اطلق من قبل طائرة استطلاع اسرائيلية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن الاستهداف لبوابة المستشفى، تسبب بسقوط 4 قتلى و9 جرحى على الأقل، الى جانب حالة من الذعر في صفوف المرضى والنازحين في المستشفى ومحيطه، حيث يتواجد أكثر من 10 آلاف نازح كانوا قد التجأوا للمستشفى طلبا للأمان.

وتحدثت مصادر صحية عن وجود اكثر من 35 جثمان شهيد داخل وأمام المستشفى لعدم التمكن من دفنها جراء استمرار عمليات القصف الاسرائيلية.



وأشارت الصحيفة إلى دعوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الأحد إسرائيل إلى احترام القانون الدولي، وقال إنه يعجل بالتحقيقات في أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف خان في رسالة مصورة نُشرت على الإنترنت بعد زيارة استمرت أربعة أيام إلى إسرائيل وإلى مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة "في غزة، لا يوجد مبرر لأن يُجري الأطباء عمليات في ظل عدم وجود إضاءة أو لإجرائهم عمليات جراحية للأطفال دون تخدير. تخيلوا مدى الألم".

وقال "كنت شديد الوضوح عندما قلت إن هذا هو الوقت المناسب للامتثال للقانون. إذا لم تمتثل إسرائيل الآن، فينبغي لها ألا تشتكي لاحقا".

وقالت صحيفة الامارات اليوم إن المستشفى الميداني الإماراتي في غزة، الذي دشن خدماته العلاجية أمس الأول، باشر استقبال المصابين حيث وصلت أول حالتين لمصابين فلسطينيين يعانيان من كسور بليغة.

والحالة الأولى التي استقبلها المستشفى لشاب يبلغ من العمر 17 عاما، ويعاني من كسر في الكاحل الأيمن وجرح مفتوح في الركبة اليمنى، ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل لتثبيت الكسر.

والحالة الثانية التي استقبلها المستشفى، لمراهق يبلغ من العمر 13 عاما، ويعاني من كسر مفتوح في عظمة الفخذ الأيمن ويحتاج إلى تدخل جراحي لتثبيت الكسر.

وباشر الفريق الطبي الإماراتي المختص في المستشفى الميداني في قطاع غزة، والذي يضم كوادر متخصصة ومؤهلة في المجالات والفروع الطبية المختلفة، التعامل فوراً مع الحالتين.

وقد دشن المستشفى الميداني الإماراتي المتكامل في غزة أمس الأول، تقديم خدماته العلاجية لأبناء القطاع، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم المنظومة الصحية في القطاع، التي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.

ويتولى فريق طبي إماراتي الإشراف على المستشفى الذي تبلغ سعته أكثر من 150 سريراً، وذلك في إطار عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية لتقديم العون والمساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.



وأفادت صحيفة الاتحاد بأن الجيش الإسرائيلي وسع اليوم الاثنين عملياته في قطاع غزة حيث يتزايد عدد القتلى المدنيين الفلسطينيين وسط مؤشرات جديدة على تمدد النزاع في المنطقة مع تسجيل حوادث في نهاية الأسبوع المنصرم في العراق والبحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري مساء الأحد إن "الجيش الإسرائيلي يواصل توسيع عمليته البرية ضد حماس في كل أنحاء قطاع غزة"، مضيفا "الجيش يعمل في كل مكان توجد فيه معاقل لحماس".

ويشن الجنود الإسرائيليون هجوما بريا منذ 27 أكتوبر في شمال غزة حيث سيطروا على مناطق عدة. ومنذ استئناف القتال الجمعة بعد انتهاء هدنة استمرت أسبوعا مع حركة حماس ركز الجيش في شكل أساسي على الضربات الجوية.

وليلا أسفرت غارة على مدخل مستشفى كمال عدوان في شمال غزة عن مقتل أشخاص عدة وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. واتهمت حكومة حماس في بيان الجيش الإسرائيلي بارتكاب "انتهاك خطير" للقانون الإنساني الدولي.



كما أبرزت تحذير الأمم المتحدة من تفشي الأمراض المعوية والجلدية والتهاب الكبد الوبائي في قطاع غزة، فيما أعلنت أن إسرائيل خفضت كمية الوقود المخصص للمساعدات الإنسانية للنصف مع انتهاء الهدنة الإنسانية.

وحذر عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أمس، من تفشي الأمراض المعوية والجلدية والتهاب الكبد الوبائي في قطاع غزة.

وقال أبو حسنة، إن «الأمراض المعوية في غزة انتشرت بمعدل 4 أضعاف ما كانت عليه سابقاً، والجلدية 3 أضعاف».



وفي صحيفة الخليج، فقد أوضحت اعلان قوات الدفاع الاسرائيلية اليوم الاثنين مقتل ثلاثة جنود خلال القتال ضد حركة حماس في غزة أمس الأحد، لترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجنود منذ بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 75 قتيلا.

ونقلت صحيفة تايمز اوف إسرائيل عن قوات الدفاع القول إنه تم إبلاغ أسر الجنود.

وأضافت القوات أن جنديا مهندسا أصيب بإصابات خطيرة في معارك بشمال غزة أمس.



كما أشارت الصحيفة إلى تزايد الدعوات الأمريكية لإسرائيل المطالِبة بتجنب إلحاق مزيد من الأذى بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، بينما أعلنت «البنتاغون» على لسان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أنها لا تستبعد هزيمة استراتيجية لإسرائيل في غزة، في وقت دعت إسرائيليات أطلقت «حماس» سراحهن في عمليات تبادل سابقة، بشكل علني، للمرة الأولى، الحكومة الإسرائيلية للعمل على إطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة، في حين تعهد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، ب«تكثيف» التحقيقات بشأن حرب غزة.

واعتبر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن حماية المدنيين «مسؤولية أخلاقية» على إسرائيل، بعد ساعات قليلة من تصريحات لنائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، قالت فيها إن عدداً كبيراً للغاية من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا في غزة. وقال أوستن، خلال كلمة ألقاها في منتدى ريغان للدفاع الوطني، المنعقد هذه الأيام في كاليفورنيا، إن إسرائيل قد تواجه هزيمة استراتيجية في قطاع غزة. وأضاف الوزير: «في هذا النوع من القتال، يكون السكان المدنيون هم مركز الثقل. وإذا دفعتهم إلى أحضان العدو، فسوف تستبدل النصر التكتيكي بهزيمة استراتيجية». ووفقاً له، لا يمكن للجيش الإسرائيلي أن يكسب المعركة ضد «حماس»، إلا إذا قامت القوات الإسرائيلية بالمهمة الرئيسية المتمثلة في منع مقتل المدنيين، والعمل لحمايتهم في قطاع غزة.