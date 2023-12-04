وزير إسرائيلي يدعو إلى إصدار شهادة وفاة للأسرى الفلسطينيين

دعا وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، صباح اليوم الاثنين، إلى إصدار شهادة وفاة للأسرى الفلسطينيين حتى لا يتم إطلاق سراحهم في أي صفقات قادمة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال إلياهو، فيما يتعلق بقضية الأسرى الفلسطينيين الذين لم يتم إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال ضمن الصفقة مع حركة حماس، "المطلوب إصدار شهادة وفاة للإرهابيين، يجب أن نصل إلى مرحلة لا يتم إطلاق سراحهم فيها لاحقا في كافة أنواع الصفقات."

وقبل نحو شهر أثار الوزير ضجة بعد أن دعا أن إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة، وقال إلياهو، في مقابلة إذاعية، إن إلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة "خيار مطروح".