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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فرقة العمال المصرية يتصدر مبيعات المركز القومي للترجمة

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عن قائمة الأكثر مبيعًا لشهر نوفمبر، وتصدرت الطبعة العربية من كتاب «فرقة العمال المصرية» قائمة الأكثر مبيعًا، والكتاب من تأليف كايل جون أندرسون ومن ترجمة شكري مجاهد ومحمد صلاح علي.

‎في المركز الثاني يأتي كتاب «جدتي و أمي و أنا: مذكرات ثلاثة أجيال من النساء العربيات» من تأليف جين سعيد المقدسي ومن ترجمة هالة كمال.

‎الطبعة الثانية من إجراء المقابلات من تأليف شتينر كفال وتحرير أوفه فليك ومن ترجمة عبد اللطيف محمد خليفة  تأتي في المركز الثالث، ‎ثم جاءت القائمة بالترتيب التالي: تأليف الأسفار الستة والأسفار التاريخية من تأليف يوليوس فلهاوزن ومن ترجمة أحمد محمود هويدي، الطبعة الثانية من اللسانيات: مقدمة إلى المقدمات من تأليف جين إتشسن ومن ترجمة وتعليق عبد الكريم محمد جبل، تفسير سفر التسابيح: من التراث العربي اليهودي لسعديا بن يوسف الفيومي ومن ترجمة أحمد محمود هويدي، ‎والاستشراق هيمنة مستمرة من تأليف بيتر جران ومن ترجمة سحر توفيق، والقياس في علم النفس الإيجابي، وتفسير فصول الاًباء لداود هناجيد ومن ترجمة مصطفى عبد المعبود، و‎مدريد الإسلامية: الأصول الخفية لعاصمة مسيحية من ترجمة خالد سالم، وحرب الذكاء: الذكاء الاصطناعي في مواجهة الذكاء البشري من ترجمة محمد سيف، والطبعة الثانية من أوديب ملكًا من ترجمة وتقديم وتعليق منيرة كروان، ومسرح ما بعد الدراما من ترجمة مروة مهدي، والزواج و الحداثة من ترجمة سحر توفيق، والطبعة الثانية من مناهج التحليل النقدي للخطاب من ترجمة حسام أحمد فرج و عزة شبل، والطبعة الثانية من البحوث الكيفية في العلوم الاجتماعية من ترجمة هناء الجوهري.

المركز القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامي الاكثر مبيع ا فرقة العمال المصرية تأليف كايل جون أندرسون

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