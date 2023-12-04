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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

22 لفافة هيروين.. السجن 6 سنوات لمتهم بالإتجار في المخدرات بالإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
وبدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 18932 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة ،بدائرة القسم.

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تبين من التحقيقات، أن التحريات السرية التي أجرتها إدارة المخدرات دلت إلى قيام المتهم " م.ع.ع" سائق، بالاتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه ،ونفاذا لاذن النيابة انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده وابصرته ممسكا بيده حقيبة فتم ضبطه وإنتزاعها من يده ،وبفض محتوياتها تبين أنها تحوي على عدد 22 لفافة هيروين وميزان وهاتف محمول ومبلغ مالي ،وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان لوزن المواد المخدرة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

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