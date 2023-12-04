منطقة الإسكندرية الأزهرية تقدم 4 معاهد جديدة للاعتماد من جودة التعليم

استقبلت منطقة الإسكندرية الأزهرية، زيارات المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، في أربعة معاهد هي: سموحة النموذجي الابتدائي وفتيات سموحة النموذجي الإعدادي الثانوي التابعين لإدارة وسط التعليمية، ومعهد محمد رجب الابتدائي التابع لإدارة شرق التعليمية، ومعهد فتيات الفاروق عمر النموذجي الإعدادي التابع لإدارة غرب التعليمية، والمدرجيِن ضمن خطة المنطقة للاعتماد خلال الفصل الدراسي الأول.

وتفقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وأيمن جاويش مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وعدد من قيادات المنطقة، المعاهد الأربعة اليوم، ورحبوا بلجان المراجعة الخارجية.

وأكد " أبو خزيمة " حرص المنطقة على تحقيق كافة معايير الجودة، وتوفير كافة احتياجات المعاهد المرشحة للاعتماد، وأنه بذلت كافة الجهود لحصول المعاهد على الاعتماد، موضحًا أن المنطقة تعمل ضمن خطة قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الشيخ ايمن عبد الغني، والتي تهدف إلى تحقيق الجودة بالمعاهد الأزهرية والحصول على الاعتماد.

وأفاد "جاويش" أن القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية بالمعاهد الأربعة على مستوى عاليٍ من الجودة، وأنه تم تضافر الجهود بين جميع العاملين بها؛ لتحقيق معايير الجودة، وحصول المعاهد على الاعتماد.

وأفادت ابتسام درويش مدير الجودة بالمنطقة أنه قد تم تقديم الدعم الفني الكامل وفقًا لمعايير الاعتماد لهذه المعاهد مستفيدين من خبرات فريق الدعم الفني وعملهم كمراجعين خارجيين بهيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد وتقديم التدريب الكافي للمعلمين سواء من إدارة الجودة بالمنطقة، أو من قبل الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات بمشيخة الأزهر الشريف وإدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية، وتوفير جميع الاحتياجات المادية، والتي تساهم في تفعيل العملية التعليمية بشكل جيد، بالتعاون مع الإدارة.