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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إدارة بايدن تطلب توضيحًا من إسرائيل بشأن الغارة على مخيم جباليا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، توضيحًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن الغارة الجوية الأخيرة على مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة، والتي أسفرت عن استشهاد العديد من الفلسطينيين.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤول أمريكي مطلع أنه تم تقديم هذا الطلب من قبل إدارة بايدن، بهدف الحصول على نظرة ثاقبة حول الأسباب والمنهجية وراء الهجوم.

وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت أمس الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجازر في مخيم جباليا وحي الشجاعية شمال القطاع.

وأكدت الوزارة سقوط العشرات من الشهداء والجرحى، في ظل صعوبة وصول الطواقم الطبية إلى المكان.

كما استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، منذ أمس الأحد، في سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

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