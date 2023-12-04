ورشة عمل لإعداد الأبحاث للنشر المحلي والدولي بالدراسات العليا في عين شمس

أقامت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ورشة عمل مجانية نظمها فريق تحرير مجلة العلوم البيئية (العلوم الأساسية والتطبيقية) التي تصدر عن الكلية.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بإشراف الدكتورة ريهام رفعت القائم بأعمال عميدة الكلية.



وقد تناولت ورشة العمل "كيفية إعداد البحث والتقدم به للنشر المحلى والدولي"،حاضر في الورشة أ. د. هالة عبد الحميد قاسم أستاذ علم الحشرات الطبية بقسم العلوم الأساسية البيئية ود. ولاء عثمان عبد الفتاح أستاذ مساعد الإقتصاد الزراعي بقسم العلوم الزراعية البيئية ود. دينا جمال الدين عبد الرحيم حسن مدرس الباثولوجيا الإكلينيكية بقسم العلوم الطبية البيئية.

يذكر أن مجلة العلوم البيئية تصدر عن كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية مدرجة على بنك المعرفة المصري وحاصلة على تصنيف 7/7 وذلك وفقاً لتقييم المجلس الأعلى للجامعات للمجلات العلمية المصرية لثلاث أعوام على التوالي.