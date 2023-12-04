عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات موسعة لتجهيز ونظافة محيط مقرات لجان الانتخابات الرئاسية بجنوب سيناء

الدعاية في الشوارع
الدعاية في الشوارع

حملات موسعة لتجهيز ونظافة محيط مقرات لجان الانتخابات الرئاسية بجنوب سيناء

شنت الوحدات المحلية بمدن محافظة جنوب سيناء، حملات نظافة موسعة لتمهيد الطرق وتنظيف محيط اللجان التي جرى تخصيصها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها يوم الأحد المقبل والمستمرة على مدار 3 أيام، لتكون جاهزة لاستقبال الناخبين.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى الدفع بعدد من اللوردات والمعدات الثقيلة التابعة للحملة الميكانيكية لتسوية محيط اللجان، ورفع القمامة، وإقامة شوادر أمام كل لجنة، و تزويدها بمقاعد تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتقديم الدعم اللوجيستي، و إقامة شوادر مزودة بعدد مناسب من الكراسي الخشبية لحماية الناخبين المنتظرين من التغيرات الجوية، وتوفير عدد 3 كرسي متحرك بكل مركز انتخابي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد رئيس مدينة طور سيناء  اليوم  أنه جاري تجهيز 5 لجان انتخابية بالمدينة، بواقع 2 لجنة للسيدات بمدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية، و2 لجنة للرجال بالمدرسة الفندقية، ولجنة للمغتربين بمدرسة الزهراء للتعليم الأساسي، ليكونوا جاهزين لاستقبال الناخبين.

على جانب آخر، قال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتوفير كافة الخدمات للجان الانتخابية، من "مياه، كهرباء"، إضافة إلى توفير كل سبل الراحة للناخبين، وشن حملات نظافة موسعة، وإجراء صيانة كاملة لأعمدة إنارة الشوارع في محيط اللجان وبالشوارع الرئيسية.

وأوضح أن مدينة رأس سدر تضم 6 لجان انتخابية 2 لجنة انتخابية بمدرسة الشهيد سيد زكريا الابتدائية للسيدات، و 2 لجنة انتخابية بمدرسة رأس سدر الثانوية الصناعية العسكرية للرجال، و2 لجنة انتخابية للوافدين والمغتربين بمدرسة رأس سدر الثانوية الصناعية العسكرية.

جدير بالذكر أن عدد المقرات الانتخابية بمحافظة جنوب سيناء تبلغ 20 مركز انتخابي، و9 لجان عامة لاستقبال 99249 ناخب.

وكان قد وجهه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، رؤساء المدن بتجهيز اللجان، وتقديم الدعم اللوجيستي، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، مع توفير زجاجات مياه لتوزيعها على الناخبين خلال فترة العملية الانتخابية، وتوفير مولد كهرباء، وكشافات للطوارئ بكل لجنة، وخط تليفون أرضي، وتمركز سيارة إسعاف مجهزة تحت الطلب لكل مركز انتخابي، مع توفير الأثاث اللازم لحسن سير العملية الانتخابية، ورفع كفاءة قاعات اللجان الانتخابية، ودورات المياه، ومراجعة خزانات المياه بالمراكز الانتخابية للتأكد من توفير المياه طوال اليوم خلال فترة الانتخابات

تجهيز مقار الانتخابات

FB_IMG_1701689741448
FB_IMG_1701689741448
FB_IMG_1701689754449
FB_IMG_1701689754449
جنوب سيناء تجهيز تأمين محيط اللجان انتخابات الرئاسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

الذهب يقفز بقوة إلى أعلى قمة في التاريخ عالميا| وهذا سعر عيار21 الآن

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

شاهد.. بكاء وانهيار ريهام عبد الغفور في جنازة والدها

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

رئيس المصرف المتحد ومحافظ جنوب سيناء يكرمان الفائزين بمسابقة القرآن الكريم السنوية

النسر الأسود يحلق بسماء جنوب سيناء|مدير محمية سانت كاترين: دوره مهم في النظام البيئي|شاهد

ترشيحاتنا

1.1 مليار دولار لتزويد السفن بالوقود الأخضر.. تدفقات استثمارية كبرى تدخل مصر

كتائب القسام تدك جيش الاحتلال وعسقلان وموقع صوفا العسكري في مرمي النيران

الإنتاج الحربي وهيئة الصناعات العسكرية السعودية يوقعان مذكرة تفاهم لإقامة شراكة استراتيجية

إيديكس 2023.. مصر تستعرض أحدث ما توصلت إليه في الصناعات الدفاعية والعسكرية|صور

زوجته لم تعلم بوفاته .. تفاصيل حادث الراحل أشرف عبد الغفور

حقيقة اعتذار الزمالك والأهلي عن المشاركة في كأس الرابطة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كاسات البسبوسة بالقشطة|بمذاق لايقاوم

نجوم الفن يدعمون ريهام عبد الغفور فى جنازة والدها .. صور

الفرق كبير.. عارضة أزياء بعباية ياسمين صبري تثير الجدل| شاهد

جمال شعبان: 7 أطعمة مفيدة لمرضى ضغط الدم المرتفع| تعرف عليها

فيديو

لم يكملوا أغنيتهم.. جنود الاحتلال يحتفلون بـ"شردناهم" ففوجئوا بصدمة مدوية| شاهد

على خطى أمريكا في العراق.. حكاية الكوتشينة الموزعة على جنود الاحتلال بغزة «فيديوجراف»

كلاكيت سادس مرة.. منع ظهور ريهام سعيد على الفضائيات

"سوف نبقى هنا".. الصحفيون يتحدون الظروف ويغنون في خيمتهم بغزة | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ