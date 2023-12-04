حملات موسعة لتجهيز ونظافة محيط مقرات لجان الانتخابات الرئاسية بجنوب سيناء

شنت الوحدات المحلية بمدن محافظة جنوب سيناء، حملات نظافة موسعة لتمهيد الطرق وتنظيف محيط اللجان التي جرى تخصيصها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها يوم الأحد المقبل والمستمرة على مدار 3 أيام، لتكون جاهزة لاستقبال الناخبين.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى الدفع بعدد من اللوردات والمعدات الثقيلة التابعة للحملة الميكانيكية لتسوية محيط اللجان، ورفع القمامة، وإقامة شوادر أمام كل لجنة، و تزويدها بمقاعد تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتقديم الدعم اللوجيستي، و إقامة شوادر مزودة بعدد مناسب من الكراسي الخشبية لحماية الناخبين المنتظرين من التغيرات الجوية، وتوفير عدد 3 كرسي متحرك بكل مركز انتخابي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد رئيس مدينة طور سيناء اليوم أنه جاري تجهيز 5 لجان انتخابية بالمدينة، بواقع 2 لجنة للسيدات بمدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية، و2 لجنة للرجال بالمدرسة الفندقية، ولجنة للمغتربين بمدرسة الزهراء للتعليم الأساسي، ليكونوا جاهزين لاستقبال الناخبين.

على جانب آخر، قال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتوفير كافة الخدمات للجان الانتخابية، من "مياه، كهرباء"، إضافة إلى توفير كل سبل الراحة للناخبين، وشن حملات نظافة موسعة، وإجراء صيانة كاملة لأعمدة إنارة الشوارع في محيط اللجان وبالشوارع الرئيسية.

وأوضح أن مدينة رأس سدر تضم 6 لجان انتخابية 2 لجنة انتخابية بمدرسة الشهيد سيد زكريا الابتدائية للسيدات، و 2 لجنة انتخابية بمدرسة رأس سدر الثانوية الصناعية العسكرية للرجال، و2 لجنة انتخابية للوافدين والمغتربين بمدرسة رأس سدر الثانوية الصناعية العسكرية.

جدير بالذكر أن عدد المقرات الانتخابية بمحافظة جنوب سيناء تبلغ 20 مركز انتخابي، و9 لجان عامة لاستقبال 99249 ناخب.

وكان قد وجهه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، رؤساء المدن بتجهيز اللجان، وتقديم الدعم اللوجيستي، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، مع توفير زجاجات مياه لتوزيعها على الناخبين خلال فترة العملية الانتخابية، وتوفير مولد كهرباء، وكشافات للطوارئ بكل لجنة، وخط تليفون أرضي، وتمركز سيارة إسعاف مجهزة تحت الطلب لكل مركز انتخابي، مع توفير الأثاث اللازم لحسن سير العملية الانتخابية، ورفع كفاءة قاعات اللجان الانتخابية، ودورات المياه، ومراجعة خزانات المياه بالمراكز الانتخابية للتأكد من توفير المياه طوال اليوم خلال فترة الانتخابات

تجهيز مقار الانتخابات

FB_IMG_1701689741448