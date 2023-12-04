هيثم عرابي: فيوتشر هدفه الفوز بالكونفدرالية ومباراة الهلال الليبي كانت صعبة

قال هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر أن مباراة الهلال الليبي أمس ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، كانت صعبة للغاية والفوز مهم.

وقال هيثم عرابي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" كانت مباراة صعبة أمام الهلال الليبي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ، والفوز كان مهم من أجل الاستمرار فى صدارة المجموعة.

وأضاف:" شاهدنا استقبال رائع من الجماهير وفى الملعب كان هناك صواريخ على اللاعبين وهذا الذي تسبب فى أزمة داخل الملعب، ولكن الأهم هو الفوز وهو ما تحقق.

وأكمل:" بالطبع كان هناك عقوبات على اللاعبين عقب مباراة الزمالك والخسارة بشكل لا يليق بفريق يقدم له كل شئ من الإدارة من ماديات وكل الأمور متاحة للنجاح لذلك كان هناد غضب بسبب الخسارة واللاعبين تقبلت ذلك.

وأتم:" هدفنا تحقيق لقب كأس الكونفدرالية.