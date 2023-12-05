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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لفقدان الوزن وعلاج حب الشباب.. تعرف على فوائد البوملي

ثمار البوملي مفيدة
ثمار البوملي مفيدة لصحة الانسان

تزود ثمار البوملي، الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية مثل البوتاسيوم، والنحاس، وفيتامين C.وهذه العناصر ضرورية لتحسين  صحة العظام  والحفاظ عليها.


ومنذ عدة سنوات مضت بدأ أهالي  شمال سيناء عامه و مدينه العريش خاصه في زراعه شجرة البوملي التي تعد من  من الأشجار  المثمرة التي تنتشر زراعتها في فلسطين  و قد نجحت تلك الزراعة بدرجة كبيرة في تربة سيناء .

لذا فإن ثمار البوملي نساعد على فقدان الوزن وعلاج حب الشباب وتحافظ على صحة الشعر.

البواسير :

وقال الدكتور محمد مبارك كلية العلوم الزراعي البيئي جامعة العري،  أن لهذه الثمره الكثير من الفوائد الصحيه ..حيث أن  تناولها يساعد على الهضم، بسبب احتوائها على الألياف ،التي تساعد على الحفاظ على حركة الأمعاء الطبيعية، ومنع الإمساك، والوقاية من البواسير .

كما تساعد على فقدان الوزن، لأنها تعطي شعواً بالشبع ،و المعروف أن الأطعمة الغنية بالألياف تبقى في المعدة لفترة أطول مما يعزز الشعور بالامتلاء ويقلل من الشعور بالجوع.
 وتحمي الخلايا من التلف وتحمي من السرطان بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة.
- تدعم صحة القلب بسبب قدرتها على خفض مستويات الكوليسترول.
 

حب الشباب:

كما  يساعد تناول البوملي بانتظام في علاج مشكلة حب الشباب، بل ومنع ظهوره أصلا. 
- تحتوي البوملي على مغذيات ضرورية للشعر مثل فيتامينات A وC وB والزنك، والتي تلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على صحة الشعر وتحفيز نموه وزيادة كثافته.
- المستويات العالية من الماء في البوملي تساعد في الحفاظ على رطوبة فروة الرأس، ووجود فيتامين C يساهم في محاربة القشرة في حال ظهورها.

من فوائد البوملي الصحية أن تناوله بصفة يومية من شأنه أن يمنع الجذور الحرة من مهاجمة الجسم والإصابة بالالتهابات.، فهو  قادرة على تحفيز الأجسام المضادة والخلايا المناعية في الجسم من أجل محاربة البكتيريا المختلفة 
 

 المسالك البولي:

تناول البوملي من شأنه أن يحمي ويقلل من يقلل البوملي من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية. حيث يحتوي  البوملي على فيتامين ج ، وبالتالي يقلل من خطر إصابتك بالتهاب المسالك البولية.

كما يحتوي البوملي على مستويات عالية من البوتاسيوم الضروري للقلب وصحته، وبالتالي تناوله ينعكس إيجابًا على عضلة القلب، كما ان البوتاسيوم مهم من أجل تنظيم مستويات ضغط الدم والتقليل من مستويات الكوليسترول السيء في الجسم.

وعصير البوملي يساعد أيضًا في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وبالتالي التقليل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وتساعد على تقوية اللياقة البدنية عند الإنسان من خلال تنشيط الجسم، وزيادة فعالية الشرايين ومرونتها، حيث يحتوي نبات البوملي على كميات لا بأس بها من الفيتامين C الذي يعد أحد أهم الفيتامينات التي يحتاج إليها جسم الإنسان

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