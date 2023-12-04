بـ10 ملايين جنيه.. ضبط تاجر تصرف في 250 طن سكر بالسوق السوداء بسوهاج

قالت هالة ابو الفتوح، مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أنه تم ضبط تاجر بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة؛ إثر استيلائه على 250 طن سكر تم استلامهم من البورصة السلعية، وتصرفه فيهم بالسوق السوداء بقيمة مالية بلغت 10 ملايين جنيه.

وحررت "أبو الفتوح" محضرًا بالواقعة جاء فيها أنه تم الاستيلاء على 250 طن سكر تم استلامهم من البورصة السلعية، من قبل تاجر دائرة مركز جرجا، وتصرفه بهم بقيمة مالية بلغت 10 ملايين جنيه، حيث أنه خالف القانون وتصرف في كمية السكر المُعلن عنها بالسوق السوداء.

تموين سوهاج

جاء ذلك بناءًا على تعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد وإحكام الرقابة على السلع المنصرفة من البورصة السلعية، والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار.

وأشار المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أنه يتم بشكل دوري وبصفة مستمرة تدشين حملات رقابية على الأسواق؛ من أجل متابعة السلع والمنتجات الغذائية، وضبط أسعارها ومنع التلاعب بها من قبل التجار.

وأكد "إبراهيم" أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تاجر يبيع أي من السلع الغذائية المنصرفة له بالسواق السوداء؛ محققًا أرباح بطريقة غير مشروعة وخارجة عن القانون.