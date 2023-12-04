عايدة فهمي لـ كروان مشاكل بعد القبض عليه: جزاء اللي يعمل كده

تحدثت الفنانة عايدة فهمي، عن التيك توكر كروان مشاكل بعد إلقاء القبض عليه، متسائلة :"مين دلوقتي أشهر كروان مشاكل ولا عايدة فهمي!؟.. هو مشهور في الشارع وبشوفه بيتصور في أماكن وعنده شهرة عالية".

وتابعت عايدة فهمي، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والمذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة :"ربنا يزيده من نعيمه لكن أنا معرفش أعمل زيهم ودول ليهم إتجاه تاني.. بس يبعدوا عن الفن علشان الفن مش عاوزهم.. وشوفي اللي دخلوه الفن أتعمل معاهم إيه عندنا نقابة قوية وكبيرة.. وبتوع التيك توك عمرهم ما هيبقوا فنانيين ورسالتي ليهم أنتوا بتحلموا وشوفوا دكتور أشرف زكي عمل فيهم ايه".

واستكملت عايدة فهمي، حديثها أنها قدمت أعمال لا يستطيع أحد أن ينافسها وتسير في إتجاه مختلف لكي تكون مميزة عن فنانات جيلها، كما أن الفنانة حنان مطاوع موهوبة ولم تقدم كل ما لديها حتى الآن وما زالت في سلم الصعود، وسوف تغير من اختيارتها خلال الفترة الأخيرة، وريهام عبد الغفور فنانة رائعة وينطبق عليها مثل "إبن الوز عوام".

واختتمت عايدة فهمي، قائلة أنها تتلمذت على يد الفنان الراحل أشرف عبد الغفور في الإذاعة والتلفزيون وتعلمت منه أشياء كثرة وهو قدوة بالنسبة لها ولأشخاص كثيرون كما ان ابنته ريهام عبد الغفور موهوبة مثل والدها.

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.

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