حنون على الكل.. فيديو جديد لجد الشهيدة "روح الروح" من غزة|شاهد

ظهر جد الطفلة الشهيدة ريم "روح الروح" من غزة يواسي الأطفال المصابين جراء تصعيدات الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينهم طفلة أصبحت على كرسي متحرك بسبب فقد رجلها.

قال الشيخ، خالد نبهان، جد الطفلة ريم في مقطع الفيديو موجهًا حديثه لطفلة أخرى ظهرت عليها علامات الرضا بسبب حديثه: "معلش هذه سبقتك على الجنة، ترجع لك كويسة وتشوفي الخير لما تقابلي سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم- وتشربي من ايده شربة ماء لا تظمأي بعدها أبدا وتشربي ماء بسبب هذا الظلم اللي وقع عليكي، ثقة في الله، وراح يركبو لك طرف صناعي وتصيري كويسة وتكبري وتعيشي حياتك، الله اللي بيعطينا وبياخد منا ما بده، الروح ملك ربنا واحنا ملك لله، وإذا اخدها منا احنا راضين، أنا لله وانا إليه لراجعون".

لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا

روح الروح

وفي وقت سابق، أكد الشيخ خالد نبهان جد الطفلة الشهيدة ريم "روح الروح"، أن القدر المؤلم، لكن لابد للإنسان أن يحتسب ويصبر على قضاء الله وقدره.



وأضاف الشيخ خالد نبهان جد الطفلة الشهيدة ريم "روح الروح" خلال مداخلة ببرنامج "مساء dmc"، على قناة "dmc"،: الفقد شيء مؤلم يؤثر في الروح والقلب والمشاعر والأحاسيس لكن الذي يُثبّت الإنسان هو إيمانه بالله عز وجل لأن الله هو الذي يُحيي ويُميت وهو على كل شيء قدير".

واختتم: "إيماننا بالله هو الذي يُثبتنا في مثل هذه المواقف لذلك لابد للإنسان أن يتوقع الفقد ويكون جاهزًا لقضاء الله وقدره ويكون في قلبه الرضا في كل الأحوال".