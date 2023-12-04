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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يكشف عن قرار عمر كمال النهائي بشأن انتقاله إلى الأهلي

صدى البلد

أعلن أحمد حسن قرار عمر كمال عبد الواحد النهائي بشأن الانتقال إلى النادي الأهلي.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ مصدر داخل مودرن فيوتشر: عمر كمال أبلغ الإدارة برغبته في الانضمام للأهلي ".

كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "مودرن فيوتشر طلب الحصول على مبلغ 7 ملايين جنيه بالإضافة إلى لاعب واحد فقط بالميركاتو الشتوي".

وأضاف أمير هشام: "فيوتشر طلب الحصول على خدمات كريم نيدفيد أو صلاح محسن أو خالد عبدالفتاح، ولكن الأهلي يرفض رحيل نيدفيد مرة أخرى".

واستطرد: "هناك مفاضلة بين خالد عبدالفتاح وصلاح محسن، والأول سيكون هو الأقرب للخروج، وسوف يتم الاتفاق على رحيل اللاعب بعد استنفاذ الأهلي عدد الإعارات".

واختتم: "اللاعب الذي سوف ينتقل إلى مودرن فيوتشر على سبيل البيع النهائي، وسوف يتم تقليل قيمة الصفقة المادية في انتقال عمر كمال من 7 ملايين إلى 2 أو 4 ملايين جنيه، وسوف يحسم كولر اسم الراحل عن الفريق، والأقرب هو خالد عبدالفتاح للخروج".

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