جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

أفادت وسائل إعلام عبرية ، بأن بكتيريا الشيغيلا تنتشر بشكل خطير وغير عادي بين جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة .

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فقد تم تسجيل إصابات بكتيريا الشيغيلا بالجملة بالإسهال والأمراض المعوية.

سوء تخزين

ورجحت الصحيفة نقلا عن مصادر طبية عبرية، أن السبب وراء انتشار بكتيريا الشيغيلا وجود سوء تخزين للمواد الغذائية.

ونقلت الصحيفة عن أطباء عالجوا الجنود إن التبرعات الغذائية وظروف تخزينها إضافة إلى نقل الطعام وتحضيره هي السبب، والنتيجة تؤدي إلى إصابة الجنود بـ بكتيريا الشيغيلا.

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