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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

بكتيريا الشيغيلا
بكتيريا الشيغيلا

أفادت وسائل إعلام عبرية ، بأن بكتيريا الشيغيلا  تنتشر بشكل خطير وغير عادي  بين جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة .

 

إصابات بالجملة.. انتشار بكتيريا خطيرة بين جنود الاحتلال في قطاع غزة

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فقد تم تسجيل إصابات بكتيريا الشيغيلا بالجملة بالإسهال والأمراض المعوية.

 

سوء تخزين

 

ورجحت الصحيفة نقلا عن مصادر طبية عبرية، أن السبب وراء انتشار بكتيريا الشيغيلا وجود سوء تخزين للمواد الغذائية.

ونقلت الصحيفة عن أطباء عالجوا الجنود إن التبرعات الغذائية وظروف تخزينها إضافة إلى نقل الطعام وتحضيره هي السبب، والنتيجة تؤدي إلى إصابة الجنود بـ بكتيريا الشيغيلا.

ولمتابعة المزيد حول انتشار بكتيريا خطيرة بين جنود الاحتلال .. تابع الفيديو جراف التالي:

بكتيريا الشيغيلا تنتشر بشكل خطير جنود الإحتلال الإسرائيلى قطاع غزة وسائل إعلام عبرية

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