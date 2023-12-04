بونو يغادر لقاء الهلال السعودي ونساجي الإيراني مصابا

تعرض المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، لإصابة خلال مواجهة فريقه أمام ناساجي الإيراني، وغادر على إثرها أرض الملعب، وذلك في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وأجرى المدير الفني للهلال جورجي جيسوس، تبديلًا اضطراريًا، مع بداية الشوط الثاني، بنزول حبيب الوطيان وخروج ياسين بونو، بعد شعوره بآلام عضلية.

وعند خروج بونو، كان الهلال يتقدم على ناساجي بثنائية دون رد سجلها ميشيل ديلجادو وسالم الدوسري.

وحسم الهلال تأهله إلى دور الـ16 منذ الجولة الخامسة عقب فوزه على مضيفه نافباخور الأوزبكي (2-0)، لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، محققًا 4 انتصارات، وتعادلا وحيدا.

يشار إلى أن ياسين بونو انضم لصفوف الزعيم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من إشبيلية.