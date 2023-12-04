الهيئة العربية للتصنيع تكشف تفاصيل التعاون مع شركة داسو الفرنسية.. فيديو

كشف اللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أطر التعاون مع شركة «داسو الفرنسية» بناء على توجيهات الرئيس السيسي، حيث تم إنشاء مدرسة لإنتاج الطائرات الحربية ومقرها في حلوان، وتم التحاق 20 طالبا بها، بالإضافة إلى وجود 3 خبراء من شركة داسو لتعليم الطلاب.

وقال اللواء مختار عبداللطيف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن العمل يتم مع خبراء شركة داسو الفرنسية، لإنتاج طائرات «رافال» محلية الصنع، ولكن الأمر قد يأخذ مزيدا من الوقت.

وأضاف، مساء اليوم الاثنين، أن شركة داسو الفرنسية تعرض أجزاء تم تصنيعها في مصر لطائرات مقاتلة، موضحًا أن علاقات مصر الطيبة من كل دول العالم يسهل علينا إجراء أو تعاون.

وتابع: تدشين الفرقاطة المصرية الجبار، تعد فخرا لكل مصري، وبأيدي مصرية 100%، موضحًا أن امتلاك القدرة على التصنيع يساعد على قوة الدولة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن مصر بدأت رويدا رويدا في دخول عالم المنافسة في مجال التصنيع العسكري، ويتم العمل عليه حاليا.

ولفت، إلى أنه تم توقيع اتفاقية شراكة مع شركة صينية لتصنيع بعض الطائرات المسيرة للاستخدامات المدنية، والتي تستخدم في العديد من جوانب الحياة المدنية بعيدا عن الحروب مثل «إطفاء الحرائق، التنقيب عن البترول، الزراعة».

وأكمل: هناك تعاون مع الشركات الفرنسية «داسو الفرنسية» بناء على توجيهات الرئيس السيسي، موضحًا أن الهيئة العربية قامت بإنتاج أجزاء طائرات حربية والتي تم عرضها على خبراء شركة داسو، موضحًا أنه تم إنشاء مدرسة فنية «المدرسة الفنية التكنولوجية لصناعة الطائرات» مع داسو الفرنسية ومقرها حلوان.