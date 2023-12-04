سموحة يستعيد نغمة الانتصارات على حساب فاركو في الدوري

نجح نادي سموحة في إستعادة نغمة الانتصارات الغائبة بفوزه على ضيفه فاركو بنتيجة 2-1، اليوم الإثنين، على ستاد الإسكندرية، في افتتاح الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم فاركو بهدف سجله وليد فرج في الدقيقة 45+3، لكن المهاجم فادي فريد قلب الطاولة لصالح فريقه سموحة بتسجيل ثنائية في الدقيتين 53 و59.

ورفع فادي فريد رصيده إلى 5 أهداف متساويا مع مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" صانع ألعاب زد والجزائري أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا وحسام أشرف مهاجم بلدية المحلة خلف الأنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري والمغربي أحمد بلحاج صانع ألعاب الجونة اللذين يحتلان الصدارة برصيد 6 أهداف.



وحقق سموحة فوزه الأول على حساب فاركو بعد 4 مواجهات سابقة بين الفريقين، كما أن سموحة استعاد نغمة الانتصارات الغائبة منذ 4 جولات كاملة بعد تغلبه على المقاولون العرب بنتيجة 2-1 يوم 5 أكتوبر الماضي.

ورفع سموحة رصيده بقيادة مديره الفني أحمد سامي إلى 12 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد فاركو بقيادة مديره الفني خالد جلال عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.