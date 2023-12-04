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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إبادة جماعية.. أول رد من النواب عن انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أدان يحيي الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، استمرار وتصاعد القصف الإسرائيلي علي قطاع غزة وقطع جميع الاتصالات والانترنت والمياة والكهرباء عن الفلسطينين وتدمير المستشفيات، قائلا:" جرائم اسرائيل تؤكد مبدا الإبادة الجماعية".

جرائم ضد الانسانية ومرفوضة تماما

 

وقال “الكدواني” لـ"صدى البلد"، إن كل الجرائم التى تقوم بها اسرائيل ضد غزة جرائم ضد الانسانية ومرفوضة تماما، لافتا الى أن سبب قطع الاتصالات والانترنت فى هذا التوقيت بالخصوص هو عزل غزة عن العالم وستكمال ارتكاب الجرائم الاسرائيلة فى الظلام دون ان يشعر احد بهم، حيث ان الفترة الماضية شهدت قتل اكثر من 15 الف شهيد واصابة عشران الالاف من المصابين من قطاع غزة بدون رحمة.

 

واشار عضو مجلس النواب الى أن مخطط التهجير ماذال قائما ويرغبون بشدة فى تنفيذه ولكن مصر علي دراية تامة وواقفة بالمرصاد لهذا المخطط الشيطاني والخطة الاسرائيلية المعلونة سوف تبوء بالفشل.

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