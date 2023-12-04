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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وظائف خالية برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه.. تعرف عليها

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير من الراغبين في العمل عن الوظائف التي أعلنتها وزارتا العمل والشباب والرياضة للمؤهلات العليا، في إطار حرص الوزارتين على توفير فرص عمل تكون مناسبة برواتب مجزية.

وظائف خالية 

وظائف خالية برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه، الفرصة متاحة الآن للتقديم في 75 شركة متواجدة في 15 محافظة بها 7376 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات.

طريقة التقديم 

 من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة أو من خلال مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان، عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت، لافتة إلى أن الوظائف الخالية متوفرة في العديد من المحافظات منها كل من القاهرة، والجيزة، وأسيوط ، والوادى الجديد، والمنيا، والإسماعيلية، وبورسعيد، وسوهاج ،والإسكندرية ، والسويس، والشرقية، والدقهلية ، والغربية ،والمنوفية، والقليوبية.

التخصصات المطلوبة
 

 معلمون جميع التخصصات، وسكرتارية، ومشرفو إنتاج.
أفراد أمن ، ووسطاء تأمين، وكافة أعمال الفندقة،
عمال خياطة بكافة الأقسام ، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

صيدلى، ومساعد صيدلى، ومحضر أدوية.
 ممرضات، ومترجمو لغة صينية، ومحاسبون.
 مندوبو مبيعات وتوصيل، وطباخون، ومهندسو كهرباء.
 إنتاج وميكانيكا، ومساعد مدير مصنع.
 

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توافر وظائف خالية في أحد المطاعم بمرتبات مجزية، على أن يكون من المقيمين في مدن «القاهرة، والمنصورة، وطنطا، والزقازيق والمحلة».

 

الوظائف الخالية

  1. - وظيفة عامل دليفري.
  2. - وظيفة مدير مطعم أو مساعد مدير مطعم على أن يشترط أن يكون لديه خبرة في مجال الفاست فود من 3 إلى 5 سنوات.
  3. - مساعد شيف أو مقدم خدمة ولا يشترط الخبرة.

شروط وظائف الشباب والرياضة

  1. - أن تتراوح سنه بين 18 إلى 40 عاما.
  2. - أن يكون من المقيمين في «القاهرة، المنصورة، طنطا، الزقازيق والمحلة».
  3. - بالنسبة لوظيفة عامل الدليفري، أن يكون لديه رخصة قيادة ودراجة نارية.
  4. - أن يكون المتقدم طالبا أو خريج «موقف التجنيد».

 

الرواتب والمميزات للوظائف الخالية


يمنح المطعم راتبا لعضو الفريق يبدأ من 3000 إلى 3500 جنيه

يمنح لمنصب المدير أو مساعد المدير راتبا يتراوح بين 7 حتى 9 آلاف جنيه

يمنح المطعم للدليفري راتب 3000 جنيه

كما يوفر سكن للمغتربين

ويمنح المطعم للعاملين به وجبة مجانية يوميا

ويوم واحد إجازة أسبوعيا

وإجازات سنوية

كما يمنح تأمين طبي خاص وتأمين اجتماعي.

طرق التقديم لوظائف الشباب والرياضة

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف الخالية من الشباب والرياضة، الدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة واختيار المنشور الخاص بالوظائف والدخول منه إلى الاستمارة الخاصة بالوظائف لملء البيانات المطلوبة.

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