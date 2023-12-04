عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشظايا تتطاير على المرضى والنازحين.. قصف إسرائيلي يستهدف محيط  مستشفى كمال عدوان بغزة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”، اليوم الإثنين، باستمرار القصف الإسرائيلي على محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، مشيرة إلي أن الشظايا تتطاير على المرضى والنازحين.

أوضحت “صفا”، أن “زجاج بعض غرف مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة تحطم بفعل القصف الهمجي للاحتلال الإسرائيلي على محيطه”.

كانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن هجمات مدمرة ومكثفة في مناطق مختلفة بمدينة خان يونس ومحيطها، جنوب قطاع غزة.

وفد فرنسي يتوجه إلى إسرائيل في محاولة لتهدئة التوترات على الحدود اللبنانية

مدير مستشفي النجار برفح: لا نستطيع علاج المرضي .. ونرعي 800 ألف شخص

وأفادت التقارير الواردة من غزة، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت سلسلة من الهجمات على مناطق بني سهيلا والشيخ ناصر.

مستشفى كمال عدوان غزة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب على غزة فورا

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات استخراجها وأنواع الإعاقات المسموح بها

بفستان جريء.. إطلالة لفنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر

زيادة في الأمطار .. الأرصاد تعلن موعد الموجة الجديدة

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

موضوعات متعلقة

بسبب الصراحة المفرطة.. الكشف عن احتمالية استقالة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية

وفد فرنسي يتوجه إلى إسرائيل في محاولة لتهدئة التوترات على الحدود اللبنانية

مدير مستشفي النجار برفح: لا نستطيع علاج المرضي .. ونرعي 800 ألف شخص

الصحة العالمية تتلقى إخطارا للجيش الإسرائيلي بالإخلاء من جنوب غزة

نتنياهو يعقد اجتماعا لمجلس الحرب الإسرائيلي في تل أبيب

أوكرانيا تكشف عن تغييرات كبيرة في التكتيكات العسكرية

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم رام الله وغرب جنين بالضفة الغربية

جون بولتون: إدارة بايدن تتعامل بضعف مع إيران

ترشيحاتنا

مدرعات جديدة تنضم لعائلة "التمساح".. صدى البلد داخل جناح مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات| صور

سرايا القدس تعلن تكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين خلال "معارك عنيفة" شمال غزة

بملابس لافتة.. أول ظهور لـ ابنة رانيا يوسف بعد تصريحات المساكنة

خبيرة أبراج تتوقع توقيت نهاية حرب إسرائيل وغزة

قرض صندوق النقد الدولي لمصر.. مفاجأة سارة من وزير المالية |ماذا قال؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخط يده.. الطفل عمر مكي يؤلف كتابًا عن فلسطين|صور

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

بفستان بسيط.. ابنة مفيدة شيحة تجذب إعجاب متابعيها في حفل خطوبتها|شاهد

خطوبة ابنة مفيدة شيحة والإعلامية تعلق: الاختيار الثاني الأفضل

فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ