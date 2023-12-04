الشظايا تتطاير على المرضى والنازحين.. قصف إسرائيلي يستهدف محيط  مستشفى كمال عدوان بغزة

أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”، اليوم الإثنين، باستمرار القصف الإسرائيلي على محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، مشيرة إلي أن الشظايا تتطاير على المرضى والنازحين.

أوضحت “صفا”، أن “زجاج بعض غرف مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة تحطم بفعل القصف الهمجي للاحتلال الإسرائيلي على محيطه”.

كانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن هجمات مدمرة ومكثفة في مناطق مختلفة بمدينة خان يونس ومحيطها، جنوب قطاع غزة.

وأفادت التقارير الواردة من غزة، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت سلسلة من الهجمات على مناطق بني سهيلا والشيخ ناصر.