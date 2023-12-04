مدير مستشفي النجار برفح: لا نستطيع علاج المرضي .. ونرعي 800 ألف شخص

وقال مروان الهمص، مدير مستشفى النجار في رفح، اليوم الاثنين، إن الوضع في المراكز الصحية في جنوب غزة كارثي.

وأضاف الهمص في تصريحات لوكالة رويترز، أن الأطباء غير قادرين على علاج المرضى بسبب نقص الأدوية والكوادر.

وتابع مدير مستشفي النجار في رفح: "الوضع في مستشفى النجار يعكس الوضع في جميع مستشفيات غزة، الوضع كارثي، نحن ننظر إلى الحالات ولا نعرف ماذا نفعل".

وقال الهمص إن المستشفى مكتظ بالكامل، حيث يتعين عليه رعاية عدد متزايد يصل إلى 800 ألف شخص من النازحين، وتتوقع الفرق الطبية زيادة هذا العدد، مشيرا: "لا نعرف أين نضع هؤلاء اللاجئين".

وأضاف: "تكافح عيادات الإسعافات الأولية لتقديم المساعدة لأصحاب الأمراض المزمنة، وفي تلك الملاجئ، مثل المدارس، أرسلنا أطباء وممرضين، لكن لا يوجد دواء كافٍ لعلاج اللاجئين".

كما أعرب الهمص عن قلقه من انتشار أمراض مثل الكوليرا بسبب غياب مياه الشرب وتضرر شبكات الصرف الصحي وعدم توفر دورات المياه.

وأوضح مدير مستشفي النجار: "بدأت المستشفيات تستقبل حالات الإسهال المزمن والقيء المزمن والحمى الشديدة وانتشار الأمراض الجلدية مثل الجدري والجرب"، لافتا إلى أن طوابير الانتظار أمام الحمامات في مراكز الإيواء تمتد لساعات طويلة.

وأشار الهمص إلى أن حالات فقر الدم تتزايد بين الأطفال بسبب "سوء التغذية والجفاف".