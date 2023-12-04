عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن فقدان الاتصال بشكل كامل مع غرفة العمليات في غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، فقدان الاتصال بشكل كامل مع غرفة العمليات في غزة جراء انقطاع الاتصالات في جميع أنحاء القطاع.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: “فقدنا الاتصال بشكل كامل مع غرفة العمليات في قطاع غزة وكافة فرقنا العاملة هناك جراء انقطاع الاتصالات”.

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، انقطاع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة بعد فصل المسارات الرئيسية.

الاحتلال ينفي تحويل القوات من حدود غزة للضفة الغربية قبل 7 أكتوبر

رسالة هامة من أمريكا لـ إسرائيل بشأن دخول الوقود إلى غزة

وقالت شركة الاتصالات في بيان لها: "يؤسفنا أن نعلن عن قطع كامل لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت في كامل قطاع غزة، نظرا لأن الخطوط الرئيسية التي تم إصلاحها سابقا تم قطعها مرة أخرى".

غزة الاتصالات الهلال الأحمر الفلسطيني قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب على غزة فورا

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

بفستان جريء.. إطلالة صادمة لفنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

زيادة في الأمطار .. الأرصاد تعلن موعد الموجة الجديدة

4 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل إخلاء سبيل حسين الشحات في قضية الشيبي

موضوعات متعلقة

رسالة هامة من أمريكا لـ إسرائيل بشأن دخول الوقود إلى غزة

الولايات المتحدة: نتواصل مع مصر وقطر للضغط على حماس لإطلاق سراح الأسرى

القناة الـ12 العبرية: إصابة عضو بارز بالمكتب السياسي لحماس في هجوم إسرائيلي

وزير فى حكومة الاحتلال: 260 ألف طلب للحصول على رخصة سلاح في إسرائيل منذ 7 أكتوبر

رئيس مجلس النواب الأمريكي يضع شرطا صعبا لمواصلة دعم أوكرانيا

الأمم المتحدة توجه نداء عاجلا لـ إسرائيل بشأن غزة والضفة الغربية

انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

بيان عاجل من الكونجرس الأمريكي بشأن تورط بايدن في صفقات مشبوهة

ترشيحاتنا

لماذا أمر النبي بالنوم في الظلام ليلا؟.. للحماية من شرور 4 شياطين

بمشاركة حجازي.. الاتحاد السعودي يفوز على سباهان أصفهان الإيراني بدوري أبطال أسيا

اجتماع عاجل لـ مجلس الحرب الإسرائيلي في تل أبيب

مصطفي البرغوثي: الأماكن الآمنة في فلسطين أكاذيب .. والاحتلال حول غزة لجحيم

إبادة جماعية.. أول رد من النواب عن انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة

أسوأ مخاوف أوكرانيا.. أمريكا تعلن نبأ صادما بشأن دعم كييف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان بسيط.. ابنة مفيدة شيحة تجذب إعجاب متابعيها في حفل خطوبتها|شاهد

خطوبة ابنة مفيدة شيحة والإعلامية تعلق: الاختيار الثاني الأفضل

حتى المياه.. مقطع فيديو مؤثر لشاب من غزة.. ماذا قال؟

ظهر مبتسما.. شاهد آخر صورة لـ أشرف عبد الغفور قبل وفاته المروعة

فيديو

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

بسبب الثلوج .. تجمد طائرة وإلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء في أوروبا

زلزال عنيف يضرب تركيا والسكان يفرون للشوارع.. ومخاوف من تكرار الكارثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ