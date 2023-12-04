الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن فقدان الاتصال بشكل كامل مع غرفة العمليات في غزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، فقدان الاتصال بشكل كامل مع غرفة العمليات في غزة جراء انقطاع الاتصالات في جميع أنحاء القطاع.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: “فقدنا الاتصال بشكل كامل مع غرفة العمليات في قطاع غزة وكافة فرقنا العاملة هناك جراء انقطاع الاتصالات”.

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، انقطاع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة بعد فصل المسارات الرئيسية.

وقالت شركة الاتصالات في بيان لها: "يؤسفنا أن نعلن عن قطع كامل لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت في كامل قطاع غزة، نظرا لأن الخطوط الرئيسية التي تم إصلاحها سابقا تم قطعها مرة أخرى".