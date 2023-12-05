مؤتمر جماهيري حاشد لحزب حماة الوطن بالفيوم لتأييد السيسي بانتخابات الرئاسة

نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم ، بقيادة الحسيني مصطفى أمين الحزب بمحافظة الفيوم مؤتمر جماهيري حاشد بمركز ابشواي بحضور الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، و المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وقيادات الحزب بالأمانة المركزية والهيئة البرلمانية.

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الرئيس السيسي في منصبه منذ 9 سنوات، وعلينا أن ننظر أين كنا وكيف أصبحنا الآن كنا بلاد مضطرب حدوده غير آمنة واقتصاده ضعيف وبنيته التحتيه منهارة، والأمراض منتشرة ولكن الآن نحن في بلد تم فيه القضاء على الإرهاب وبناء مؤسسات الدولة وتقوية الإقتصاد، وتم عمل مشروعات في كل مكان ولكل فئة وفي كل القطاعات، والحقيقة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل جهدا عظيما في كافة القطاعات وعلي كل المستويات، وأطلعت علي بعض المشروعات بمحافظة الفيوم منها تطوير بحيرة قارون وتوفير خدمات الصرف الصحي لـ 88 قرية علي بحيرة قارون، بالاضافةً إلي مشروع حياة كريمة الذي استهدف 30 % من سكان المحافظة، بالإضافة إلي مشروعات تبطين الترع.

وأضاف أن الرئيس السيسى يهتم بكل مكان فيً مصر، ونحن نمر بظروف دقيقة وصعبة، وجميعنا يشاهد الدمار الذي تشهده غزة، وكان موقف الرئيس واضح في رفض تهجير الفلسطينيين إلى أي مكان ورفض التهجير الي سيناء، والانتخابات القادمة هو تعبير عن رأي المواطن في مصير البلد والقضية الفلسطينية وهذه المرة ليست انتخابات رئيس جمهورية لكنها دعم لقرار مصر وسيادتها، وعلي الجميع النزول منذ الساعات الأولي في اليوم الأول من الانتخابات لتوصيل رسالة للعالم كله أن شعب الفيوم مصطف خلف مصر، وخلف السياسة المصرية، وما أراه اليوم بالمؤتمر يبشر بكل خير .

وبدأ المؤتمر الحاشد لحزب حماة وطن بمحافظة الفيوم بحضور الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب واللواء طارق نصير الامين العام للحزب واللواء احمد العوضي النائب الاول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان والمستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي .

.و أضاف اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة وطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان،جميع الأحزاب هدفها واحد وهو انتخاب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ليكون واجهة مشرفة لمصر، و اننا لا يمكن أن ننسي انحياز الرئيس عيد الفتاح السيسي لإرادة الشعب المصري والمصريين، ومصر على مدار 9 سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت مشروعات عظيمة وعملاقة وتحولت من دولة هشة إلي دولة راسخة ومستقرة يحكمها رئيس وطني حكيم قادر علي العبور بالسفينة رغم تراكم الأمواج إلي بر الأمان، وقضي على الإرهاب وحافظ علي الأمن القومي المصري، والدولة المصرية، ومصر سياستها واضحة ومعلنة وبدأت الكثير من الدول مثل أمريكا في تغيير رأيها وهو تهجير أهالي غزة نتيجة تصريحات الرئيس المصري، وأطالب الجميع في المشاركة بقوة من التاسعة صباحا في اليوم الأول من الانتخابات والاحتشاد بقوة أمام اللجان، ونريد نتيجة مشرفة لمصر ولرئيسنا القائد عبد الفتاح السيسى .

وقال النائب عصام هلال عفيفى الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن محافظة الفيوم كانت الأكثر فاعلية بين كل المحافظات على مستوى كافة الكيانات السياسية واحتشد مواطنوها وأقيمت عشرات المؤتمرات، وكان المشهد يجعلنا نطمئن على المشهد فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف: كل فرد على أرض جمهورية مصر العربية يعرف جيدا إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكل مواطن لمس إنجاز على المستوى الشخصى من إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

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