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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يحيى الفخراني: أطالب جموع المصريين بالنزول والتصويت بالانتخابات الرئاسية دعما لممارسة الديمقراطية

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

وجه الفنان يحيي الفخراني ، رسالة الي جموع الشعب المصري بضرورة النزول في الانتخابات الرئاسية المقبلة .

وقال يحيي الفخراني في مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الاعلامية قصواء الخلالي على قناة سي بي سي": أرجوكوا انزلوا الانتخابات بصرف النظر عن انتخاب مرشح معين ".

أضاف:" هذا صوتنا أمام العالم ، وانا سانزل مع زوجتي واحفادي الي الانتخابات وهذة رسالة احب أوجهها للاجيال المقبلة ".

تابع" وجدت أحفادي يرسمون العلم المصري ولديهم رغبة في معرفة كل ما يخص الانتخابات والجيل القادم لابد ان يكون لديه وعي كبير ".


وكان الدكتور والفنان يحيى الفخرانى، عضو مجلس الشيوخ، وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن قوته فى الدفاع عن القضية الفلسطينية والأراضي المصرية.

جاء ذلك خلال كلمته فى جلسة طارئة عقدها مجلس الشيوخ بشأن تداعيات التصعيد الإسرائيلي ضد فلسطين.

وقال الفخرانى: "اليوم تتضح رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تحديث تسليح الجيش المصرى لحماية الحدود".

وأضاف: "العرض والأرض متساويان عند الشخصية المصرية، وطول ما فيه أعداء وطامعين لازم نكون أقوى".

يحيى الفخراني الانتخابات الرئاسية

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