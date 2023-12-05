حازم عمر: أعد المواطن حال فوزي بالشعور بالتحسن بغضون ثلاث سنوات

إقتطع المرشح الرئاسي حازم عمر عهداً ضمن برنامجه الانتخابي أن يبدأ المواطن في الشعور بالتحسن خلال ثلاث سنوات حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، معلقا “أنا المرشح الوحيد الي حدد مدة ثلاثة سنوات وشعوبياً مش صح لكن أنا عندي خطة وضحة لبناء الاقتصاد المصري وزيادة صلابته لتحمل الصدمات الجيو سياسية”

وقال حازم عمر، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة “، عبر فضائية ”أون”، أنه "موجود في برنامجنا بخطة واضحة فيه مرشح قال ثلاث شهور وده مش صح وغير واقعي كلام يستخدم في أغراض إنتخابية وأنا صادق والشفافية هي أساس الاستثمار والثقة ".

أكون قيمة مضافة

وتابع المرشح حازم عمر، أنه “أنا أخدم بلدي دائماً إذا كنت لي قيمة مضافه عمري ما هتأخر وممكن أحط نفسي في قائمة كمان مبداي أي مكان أخدم فيه بلدي وأكون قيمة مضافة ولو إختار الشعب مرشح أخر هروح أبارك ليه”.