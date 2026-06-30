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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الحزن يخيم على جنازة نجل نورا رحال.. تفاصيل وفاته

نورا رحال
نورا رحال

خيم الحزن على مراسم تشييع نجل الفنانة السورية نورا رحال، التي دخلت في حالة انهيار أثناء وداعه الأخير، وسط حضور عدد من أفراد العائلة والأصدقاء لتقديم واجب العزاء.
 

وكشفت الإعلامية سابين نحاس تفاصيل الحادث الذي أدى إلى وفاة نجل الفنانة، موضحة، عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع "فيس بوك"، أنه تعرّض لإصابة خطيرة إثر ارتطام ساقه بباب زجاجي، ما تسبب في تحطم الزجاج وإصابته بجرح بالغ.
 

وأضافت أن شظية زجاج، بحسب روايتها، أصابت الشريان الرئيسي في ساقه، ما أدى إلى نزيف حاد وفقدانه كمية كبيرة من الدم، مشيرة إلى أنه تمكن، رغم إصابته، من مغادرة المنزل والتوجه إلى السيارة التي نقلته إلى أحد المستشفيات في بيروت، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته.
 

وأثار نبأ وفاة نجل نورا رحال موجة واسعة من الحزن والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حرص عدد من الفنانين والجمهور على تقديم التعازي للفنانة، داعين للراحل بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.

نورا رحال الفنانة نورا رحال صور نورا رحال

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