يارا السكري تحتفل بذكرى 30 يونيو: مصر ستظل دائمًا في أمان وسلام

أكدت الفنانة يارا السكري اعتزازها الكبير بمصر واحتفلت بذكرى ثورة 30 يونيو، من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عبّرت فيها عن حبها للوطن وتمنياتها باستمرار الأمن والاستقرار.

وكتبت يارا السكري: "كل سنة ومصر الطيبة دايمًا في أمان وسلام.. 30 يونيو ذكرى اليوم اللي اتجمعت فيه قلوبنا على حب البلد دي."

ولاقت كلماتها تفاعلًا واسعًا من متابعيها، الذين حرصوا على التعبير عن تأييدهم لما جاء في رسالتها، متمنين دوام الأمن والرخاء لمصر، ومشيدين بحرصها على مشاركة جمهورها المناسبات الوطنية المهمة.

وتحرص يارا السكري على التواصل المستمر مع جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تشاركهم أبرز محطاتها الفنية والشخصية، إلى جانب رسائلها الداعمة في المناسبات الوطنية والاجتماعية.

وتأتي رسالة يارا السكري بالتزامن مع احتفالات المصريين بذكرى 30 يونيو، التي تمثل محطة فارقة في تاريخ البلاد، وتُستعاد خلالها مشاعر الانتماء والوحدة الوطنية، وسط تأكيدات من مختلف نجوم الفن والإعلام على أهمية الحفاظ على استقرار الوطن واستمرار مسيرة التنمية.