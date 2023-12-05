جنوب إفريقيا تدخل عالم السيارات الكهربائية بأول إنتاج محلي في 2026

تدخل جنوب إفريقيا عالم السيارات الكهربائية بأول إنتاج محلي مقرر في العالم 2026، طبقا لما أعلنه مسئول حكومي، في تصريحات صحفية، اليوم.

وبحسب وكالة أنباء “سي إن بي سي عربية”، رجح وزير التجارة في كيب تاون، في تصريحات له، إنتاج قطاع السيارات في بلاده، أول سيارة كهربائية خلال عام 2026، وذلك في سياق الخطط التي تتبناها جنوب إفريقيا من أجل التحول إلى وسائل النقل الخضراء.

وتتطلب خطة التحول في مجال الطاقة، استثمارا في قطاع النقل قدره 128.1 مليار راند (6.84 مليار دولار) ما بين عام 2023 وحتى 2027؛ للإسهام بشكل فعال في التزامات جنوب إفريقيا نحو تخفيض انبعاثات الكربون، بحسب ما ذكره تقرير لـ"رويترز".

ويعد استخدام وسائل نقل تعمل بالكهرباء، من الركائز الأساسية التي تقوم عليها خطة التحول في مجال الطاقة في جنوب إفريقيا؛ من أجل اقتصاد منخفض الكربون، وقادر على مواجهة التغيرات المناخية.