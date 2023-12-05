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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يسيطر على مخيم عسكر الجديد في نابلس

الاحتلال
الاحتلال

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية ومخيم عسكر الجديد في نابلس شمالي الضفة الغربية

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الاثنين، أن الحرب في غزة بشدتها الحالية ستستمر شهرين على الأقل، يعقبها عمليات تطهير للقضاء على جيوب حركة "حماس".


وقال الوزير الإسرائيلي، في مقابلة مع قناة أمريكية، اليوم الاثنين: "الحرب بشدتها الحالية في غزة ستسمر شهرين آخرين على الأقل".

وأضاف غالانت أنه "بعد الشهرين سيتم تنفيذ عمليات تطهير للقضاء على جيوب حركة حماس الإرهابية".

واتهمت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان لها، يوم الإثنين، الجيش الإسرائيلي باستهداف مستشفى كمال عدوان.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يستهدف البنية التحتية لحركة حماس في قطاع غزة.

احتلال الاسرائيلي البنية التحتية الجيش الإسرائيلي الإرهاب الحرب في غزة

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