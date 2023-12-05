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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خايف على الأهلي| كأس العالم للأندية مش هزار.. إعلامي شهير يثير القلق

الأهلي
الأهلي

يستعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لإرسال القائمة النهائية للفريق المشاركة في كأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر ديسمبر.. بداية أفريقية ولقاءات عالمية - AhlyNews.com - موقع أخبار النادي الأهلي و منتخب مصر
الأهلي 

كأس العالم للأندية 

تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 ديسمبر المقبل، وحتى 22 من الشهر ذاته.

 

قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية 

 

لا سيما أن هناك لاعبين استقر عليهم الجهاز الفني للتواجد بشكل نهائي في القائمة، ولكن مازالت النقاشات دائرة حول لاعب أو إثنين فقط.

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء

خط الدفاع: ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ومحمد هاني وأكرم توفيق وعلي معلول وكريم الدبيس

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وكريم فواد  وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" وصلاح محسن وبيرسي تاو.

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لاعبي الأهلي المستبعدين من قائمة كأس العالم 

 والأقرب للاستبعاد من القائمة فهم: "أنتوني موديست وكريم نيدفيد ومحمود متولي ومحمد الضاوي "كريستو" ورضا سليم ومحمد زعلوك ومعتز محمد وأحمد عبد القادر"، وإن كانت فرص الأخير مازالت قائمة للدخول في القائمة النهائية.

وسيُحدد الجهاز الفني للفريق الأحمر الأسماء المستبعدة من القائمة بشكل نهائي خلال الساعات القليلة القادمة وفقًا لحالتهم الطبية وجاهزيتهم من الإصابات قبل البطولة.

مباراة أفتتاح كأس العالم للأندية 

 

يواجه اتحاد جدة فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، على أن يتأهل الفائز من هذه المباراة لمواجهة النادي الأهلي في الدور ربع النهائي، فيما يتأهل الفائز لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي.

شوبير يوضح حقيقة اعتذار الزمالك والأهلي عن المشاركة في هذه البطولة - فيديو
شوبير 

ماذا قال شوبير عن مشاركة الأهلي بكأس العالم؟ 

 

أكد الإعلامي أحمد شوبير، مقدم البرامج في قنوات أون تايم سبورتس، أن المنافسة في كأس العالم للأندية تكون أقوى من المنافسات المحلية في مصر.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "عشان أكون أمين وواضح معاكم، أنا خايف على الأهلي في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "مونديال الأندية مفيش هزار، والمواجهات العربية لها حالة خاصة عكس هنا يكون صراع على الصدارة وصراع على الزعامة الكروية".

واختتم شوبير: "الجماهير كمان بدأت تحط يدها على قلبها، وتتساءل لماذا نفقد نقاط في مباريات من المفترض أن تكون في المتناول".

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