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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة يعقد المؤتمر الانتخابي الختامي بمنيل شيحة.. غدا

المرشح الرئاسي الدكتور
المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد

أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة عن عقد المؤتمر الانتخابي الختامي قبل الصمت الانتخابي، غدا الأربعاء، الساعة الخامسة مساء، في مسقط رأسه، قرية منيل شيحة بالجيزة.

وقال محمد كردي المنسق العام للحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة بمحافظة الجيزة، إن جميع الاستعدادات للمؤتمر انتهت، واختيار مكان الانعقاد، وتجهيز أكبر قاعة على نيل منيل شيحة لاستقبال المصريين في المؤتمر.

وأضاف أنه تم تعليق البانرات، وصور ودعاية الدكتور عبد السند يمامة، على مستوى شوارع الجيزة وفي القرى المحيطة.

الدكتور عبد السند يمامة المؤتمر الانتخابي الختامي الصمت الانتخابي منيل شيحة محافظة الجيزة

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