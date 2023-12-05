المرشح الرئاسي عبد السند يمامة يعقد المؤتمر الانتخابي الختامي بمنيل شيحة.. غدا

أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة عن عقد المؤتمر الانتخابي الختامي قبل الصمت الانتخابي، غدا الأربعاء، الساعة الخامسة مساء، في مسقط رأسه، قرية منيل شيحة بالجيزة.

وقال محمد كردي المنسق العام للحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة بمحافظة الجيزة، إن جميع الاستعدادات للمؤتمر انتهت، واختيار مكان الانعقاد، وتجهيز أكبر قاعة على نيل منيل شيحة لاستقبال المصريين في المؤتمر.

وأضاف أنه تم تعليق البانرات، وصور ودعاية الدكتور عبد السند يمامة، على مستوى شوارع الجيزة وفي القرى المحيطة.