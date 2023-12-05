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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استقبال 108 حالات تسمم دوائى بمستشفى بنها الجامعى

مركز السموم
مركز السموم

أصدر مركز السموم الإكلينيكية بمستشفى بنها الجامعى، ، تقريرا بعدد الحالات التي استقبلها المركز خلال شهر نوفمبر الماضى.


واستعرض التقرير بحسب الحالات التي تعرضت للتسمم نتيجة اختناق غاز، ومبيدات حشرية، ومخدرات، مشتقات بترولية، ومواد كاوية، وأدوية علاجية، وتسمم غذائي، ولدغات حشرات.


وقدبلغ إجمالى عدد الحالات التي تم استقبالها خلال نوفمبر الماضي 250 حالة تسمم، تم تقديم الخدمة العاجلة لها وإنقاذ حياتها، حيث بلغت حالات التسمم الدوائي بإجمالي 108 حالة، وكذلك 56 حالة تسمم كيماوي، و6 حالات مواد بترولية، و20 حالة غازات سامة.
كما تبين إصابة 38 حالة تسمم بالمبيدات الحشرية، و10 حالة مخدرات، و5 حالات تسمم غذائي، و7 أقراص غلة.
وناشد مركز السموم المواطنين بتوخى الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم، والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضون لحالات التسمم.

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بنها الجامعي مركز السموم الإكلينيكية اختناق غاز أدوية علاجية تسمم غذائي

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